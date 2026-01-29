Στη Φρανκφούρτη για επαφές με ΕΚΤ και Bundesbank o… πρόεδρος Πιερρακάκης

Με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, o Κυριάκος Πιερρακάκης μεταβαίνει στη Φρανκφούρτη – το «κέντρο» της χρηματοοικονομικής ζωής της Γερμανίας και της ΕΕ – για συναντήσεις με αξιωματούχους της ΕΚΤ και της Bundesbank.

O… πρόεδρος Πιερρακάκης θα συναντηθεί με την ομόλογό του της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ (με την οποία θα συζητήσει για το ψηφιακό ευρώ και το διεθνή ρόλο του κοινού νομίσματος) και με τον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, Γιόαχιμ Νάγκελ (στο επίκεντρο του γεύματος εργασίας των δύο ανδρών αναμένεται να βρεθούν ζητήματα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης).

Ενδιαφέρον έχει και η συνάντηση Πιερρακάκη με τον CEO του Ομίλου Deutsche Börse (τα χρηματιστήρια της Γερμανίας), Στέφαν Λάιτνερ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕ για την εμβάθυνση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χρηματαγορών και την αύξηση των επενδύσεων στη γηραιά ήπειρο.

Αν μη τι άλλο, αναμένεται να βγουν ειδήσεις από τις επαφές Πιερρακάκη στη γερμανική πόλη.

