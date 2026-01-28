search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28.01.2026 17:53

Βέλη Τσακαλώτου κατά Καρτερού: Από πού αντλεί τη βεβαιότητα ότι τα λαϊκά μέτωπα χρειάζονται έναν χαρισματικό ηγέτη

28.01.2026 17:53
tsakalotos 77- new

Βέλη κατά του δημοσιογράφου και στενού συνομιλητή του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού εξαπέλυσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για τα σχόλια του για την πολιτική απόφαση, στην οποία κατέληξε το συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Ο δημοσιογράφος στο άρθρο του «Η ΝΕΑΡ, το τενεκεδάκι και ο Ακατονόμαστος» κάνει λόγο για «αλληλοσυγκρουόμενες διαπιστώσεις» στην πολιτική απόφαση και εστιάζει στην απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον Αλέξη Τσίπρα.

«Με την εμπειρία του ως δημοσιογράφος εντοπίζει ότι το όνομα του Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει στο κείμενο και συνεχίζει “Δεν θα βρεις ένα ναι, ή ένα όχι, ή ένα ίσως, για την πολιτική του πρωτοβουλία ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου», σχολιάζει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Βέβαια το εν λόγω κείμενο γράφει “το μέτωπο που υποστηρίζουμε δεν αποτελεί εφαρμογή αποτυχημένων κεντρώων ή κεντροαριστερών λύσεων. Ούτε συνεπάγεται την ρευστοποίηση της Αριστεράς ή την μετατροπή της σε συνιστώσα μιας αφηρημένης δημοκρατικής παράταξης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο εξάλλου προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή συλλογική και ενωτική απάντηση στα σημερινά συστημικά προβλήματα”. Έβαλα το απόσπασμα κάτω από το μικροσκόπιο, αλλά αμφισημία δεν είδα», συμπληρώνει.

Τέλος, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος διερωτάται από που ο Καρτερός που «έχει και μακρά πολιτική εμπειρία από το ΚΚΕ στον Συνασπισμό, μετέπειτα στο  ΣΥΡΙΖΑ και τώρα…. Από που αντλεί τη βεβαιότητα ότι τα κοινωνικά μέτωπα, τα λαϊκά μέτωπα, τα όποια μέτωπα ή και οι όποιες συμμαχίες πρέπει να είναι υπό κάποιον χαρισματικό ηγέτη; Πότε ξέχασε τη σημασία μιας “καθαρής συλλογικής και ενωτικής απάντησης”; Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι παραμένει ΠΑΟΚτζης!».

