ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:52
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28.01.2026 13:52

Μικρό καλάθι Αβραμόπουλου για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

28.01.2026 13:52
Χαμηλά μοιάζει να βάζει τον πήχη ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενόψει της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας που αναμένεται να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο στην Άγκυρα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM και ερωτηθείς για τις νέες εκδηλώσεις τουρκικής προκλητικότητας, ο Δ. Αβραμόπουλος φάνηκε πολύ συγκρατημένος για τις προοπτικές από τη συνάντηση των δύο ηγετών.

«Ανεβαίνουν οι τόνοι με την Τουρκία και όλα αυτά έχουν και μια εξήγηση. Επειδή επίκειται και η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν, η συνάντηση αυτή πάει να γίνει ως συνάντηση διαχείρισης και όχι λύσης, κανείς δεν είναι έτοιμος, πρέπει, όμως, να κρατηθούν οι δίαυλοι, πάντοτε όμως με χαμηλές προσδοκίες» είπε χαρακτηριστικά.

Μικρό το καλάθι που κρατάει ο έμπειρος περί τα διπλωματικά πολιτικός…

