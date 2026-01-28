Κεντρική ομιλήτρια στη Έκθεση Τουρισμού της Μαδρίτης η Έλενα Κουντουρά

Έξω πάει καλά…

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ο λόγος, καθώς η ευρωβουλευτής του κόμματος, Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε από τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Μαδρίτης (FITUR), ως κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση Women Leading Tourism, με επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα του τουρισμού.

Η Έ. Κουντουρά αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της μέσω της συμμετοχής της στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) και στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM), με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών στην εργασία και την ενίσχυση της παρουσίας τους σε θέσεις ευθύνης στον τουριστικό κλάδο.

Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «η στήριξη των γυναικών στον τουρισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα. Διεκδικούμε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, με περισσότερες και δίκαιες ευκαιρίες ανέλιξης και με ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων». Να το ξαναπούμε: έξω ο ΣΥΡΙΖΑ πάει καλά…

Διαβάστε επίσης

Κωνσταντοπούλου για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Ασήκωτο κι αβάσταχτο να θρηνούμε καθημερινά απώλειες»

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Συνάντηση με κτηνοτρόφους στον… ορίζοντα

Πού πήγε η μάνα της Βούλτεψη για να θεραπευτεί και τι σχέση έχει το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα με την ΕΣΣΔ;