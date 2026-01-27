Πού πήγε η μάνα της Βούλτεψη για να θεραπευτεί και τι σχέση έχει το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα με την ΕΣΣΔ; 

Να εκτροχιάσει τη συζήτηση για τα εργατικά ατυχήματα επιχείρησε με πολύ κόπο η Σοφία Βούλτεψη.

Ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ υπενθύμισε ότι 201 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν εν ώρα εργασίας το 2025. «Αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες δουλειάς. Δεν υπάρχει έλεγχος. Η Επιθεώρηση Εργασίας έγινε δήθεν ανεξάρτητη. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι πάρα πολύ λίγοι. Εσείς τους σκοτώνετε με τους νόμους που κάνετε για τα 13ωρα, με την εντατικοποίηση της δουλειάς», είπε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σημείο η Βούλτεψη θεώρησε ότι είναι πρέπον να στρέψει τη συζήτηση στα εργατικά ατυχήματα στη Σοβιετική Ένωση.

«Τους λένε να μην πάνε στη Βιολάντα; Ξέρω πολύ καλά πώς γινόντουσαν τα εργατικά ατυχήματα στη Σοβιετική Ένωση», είπε και πρόσθεσε, «Είστε υποκριτές. Εσείς ανακαλύψατε τους σταχανοβίτες. Από νύχτα σε νύχτα δούλευαν. Βρήκατε τη Δημοκρατία και κάνετε επαναστατική γυμναστική».

«Πάλι τα ίδια; Ο αντικομμουνισμός σάς τυφλώνει», απάντησε ο Κατσώτης και επαναφέροντας τη συζήτηση στα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα και επεσήμανε «Οι ίδιοι οι επιθεωρητές εργασίας καταγγέλουν ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, γιατί είναι πολύ λίγοι και πολλές οι επιχειρήσεις. Για να γυρίσει ο έλεγχος σε μία επιχείρηση χρειάζονται 7 χρόνια».

Η Βούλτεψη, όμως, προτίμησε να επαναφέρει τη συζήτηση σε ιδεολογικό πλαίσιο. «Να μην πάμε στα θύματα του Κομμουνισμού», είπε.

Στο σημείο αυτό ο Κατσώτης εξερράγη «Πάλι του Κομμουνισμού; Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας». Με τη Βούλτεψη να απαντά «Στη Σοβιετική Ένωση. Σας ζήσαμε με τα κολχόζ».

Απηυδισμένος ο Κατσώτης της είπε. «Ντροπή σας. Τι ζήσατε; Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σου στη Σοβιετική Ένωση για να θεραπευτεί;».

