search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 20:34
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 19:16

Πού πήγε η μάνα της Βούλτεψη για να θεραπευτεί και τι σχέση έχει το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα με την ΕΣΣΔ; 

27.01.2026 19:16
voultepsi

Να εκτροχιάσει τη συζήτηση για τα εργατικά ατυχήματα επιχείρησε με πολύ κόπο η Σοφία Βούλτεψη

Ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ υπενθύμισε ότι 201 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν εν ώρα εργασίας το 2025. «Αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες δουλειάς. Δεν υπάρχει έλεγχος. Η Επιθεώρηση Εργασίας έγινε δήθεν ανεξάρτητη. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι πάρα πολύ λίγοι. Εσείς τους σκοτώνετε με τους νόμους που κάνετε για τα 13ωρα, με την εντατικοποίηση της δουλειάς», είπε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σημείο η Βούλτεψη θεώρησε ότι είναι πρέπον να στρέψει τη συζήτηση στα εργατικά ατυχήματα στη Σοβιετική Ένωση. 

«Τους λένε να μην πάνε στη Βιολάντα; Ξέρω πολύ καλά πώς γινόντουσαν τα εργατικά ατυχήματα στη Σοβιετική Ένωση», είπε και πρόσθεσε, «Είστε υποκριτές. Εσείς ανακαλύψατε τους σταχανοβίτες. Από νύχτα σε νύχτα δούλευαν. Βρήκατε τη Δημοκρατία και κάνετε επαναστατική γυμναστική».

«Πάλι τα ίδια; Ο αντικομμουνισμός σάς τυφλώνει», απάντησε ο Κατσώτης και επαναφέροντας τη συζήτηση στα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα και επεσήμανε «Οι ίδιοι οι επιθεωρητές εργασίας καταγγέλουν ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, γιατί είναι πολύ λίγοι και πολλές οι επιχειρήσεις. Για να γυρίσει ο έλεγχος σε μία επιχείρηση χρειάζονται 7 χρόνια». 

Η Βούλτεψη, όμως, προτίμησε να επαναφέρει τη συζήτηση σε ιδεολογικό πλαίσιο. «Να μην πάμε στα θύματα του Κομμουνισμού», είπε.

Στο σημείο αυτό ο Κατσώτης εξερράγη «Πάλι του Κομμουνισμού; Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας». Με τη Βούλτεψη να απαντά «Στη Σοβιετική Ένωση. Σας ζήσαμε με τα κολχόζ».

Απηυδισμένος ο Κατσώτης  της είπε. «Ντροπή σας. Τι ζήσατε; Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σου στη Σοβιετική Ένωση για να θεραπευτεί;».

Διαβάστε επίσης

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

Η εκτίμηση Μαρινάκη για το κόμμα Καρυστιανού με βάση τις απόψεις για τα εθνικά θέματα

Θύμα των… servicers o Πάνος Καμμένος  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Doomsday Clock
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ρολόι της Αποκάλυψης πιο κοντά από ποτέ στην ολοκληρωτική εξόντωση της ανθρωπότητας

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ελασσόνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

«Τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας» – Πού οδηγούνται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

venizeleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα χωρίς τέλος για 8 ανήλικα αδελφάκια στην Κρήτη – Ζουν στο Βενιζέλειο μετά τη φυλάκιση των γονιών τους για κακοποίηση

paok toumpa 112- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στην Τούμπα: Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο, μεσίστιες οι σημαίες (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 20:34
Doomsday Clock
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ρολόι της Αποκάλυψης πιο κοντά από ποτέ στην ολοκληρωτική εξόντωση της ανθρωπότητας

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ελασσόνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

«Τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας» – Πού οδηγούνται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

1 / 3