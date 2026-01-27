Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

Να ξεκαθαρίσει – «αναδιπλωθεί» λέγεται κανονικά – τη θέση της για τις συμφωνίες μεταφοράς LNG προσπάθησε το πρωί της Τρίτης και αφού είχε δεχθεί ομοβροντία πυρών ακόμα και μέσα από το ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μιλώντας στους Αταίριαστους στον ΣΚΑΪ, η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν εννοούσε να ακυρωθούν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας με τις ΗΠΑ για τη μεταφορά LNG μέσω του «κάθετου άξονα».

Αλλά ότι εννοούσε πως η Ευρώπη πρέπει να πάρει οικονομικά αντίμετρα απέναντι στις απειλές του Τραμπ.

Ισχυρίστηκε δε ότι κάποια πολιτικά στελέχη δεν κατάλαβαν, λόγω άγνοιας των θεμάτων αυτών, τι εννοούσε με τις δηλώσεις της προ ημερών. Τους δημοσιογράφους τους έβγαλε απέξω η κυρία Διαμαντοπούλου, διευκρινίζοντας ότι καταλαβαίνει τις ερωτήσεις – πάλι καλά δηλαδή που δεν κατηγόρησε για ασχετοσύνη τα μέσα ενημέρωσης.

Κι έτσι «φωτογράφισε» στελέχη από το ΠΑΣΟΚ κυρίως, όπως την Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία είχε απλά αναφέρει την επίσημη γραμμή του Κινήματος.

«Είναι σημαντική η συμφωνία για το LNG» είπε διορθωτικά η κυρία Διαμαντοπούλου και σημείωσε: «Ανοησίες ότι είπα να ακυρωθεί ο “κάθετος άξονας” δεν είπα να αντιμετωπίσει η Ελλάδα το θέμα του Τραμπ, δεν έκανα καμία αναφορά στην Ελλάδα ή στον κάθετο άξονα. Τι θα κάνει, η Ελλάδα θα βγει να απειλήσει τον Τραμπ; Εγώ είπα τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη συνολικά». Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Δεν καταλαβαίνω πολιτικά στελέχη που δεν γνωρίζουν όλο αυτό το πλέγμα και δεν καταλαβαίνουν – πολλές φορές είναι θέμα άγνοιας – την ανάγκη η Ευρώπη να σηκώσει κεφάλι, και να έχει τα δικά της εργαλεία».

