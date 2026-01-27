search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 15:04

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

27.01.2026 15:04
anna_diamantopoulou_new

Να ξεκαθαρίσει – «αναδιπλωθεί» λέγεται κανονικά – τη θέση της για τις συμφωνίες μεταφοράς LNG προσπάθησε το πρωί της Τρίτης και αφού είχε δεχθεί ομοβροντία πυρών ακόμα και μέσα από το ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μιλώντας στους Αταίριαστους στον ΣΚΑΪ, η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν εννοούσε να ακυρωθούν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας με τις ΗΠΑ για τη μεταφορά LNG μέσω του «κάθετου άξονα».

Αλλά ότι εννοούσε πως η Ευρώπη πρέπει να πάρει οικονομικά αντίμετρα απέναντι στις απειλές του Τραμπ.

Ισχυρίστηκε δε ότι κάποια πολιτικά στελέχη δεν κατάλαβαν, λόγω άγνοιας των θεμάτων αυτών, τι εννοούσε με τις δηλώσεις της προ ημερών. Τους δημοσιογράφους τους έβγαλε απέξω η κυρία Διαμαντοπούλου, διευκρινίζοντας ότι καταλαβαίνει τις ερωτήσεις – πάλι καλά δηλαδή που δεν κατηγόρησε για ασχετοσύνη τα μέσα ενημέρωσης.

Κι έτσι «φωτογράφισε» στελέχη από το ΠΑΣΟΚ κυρίως, όπως την Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία είχε απλά αναφέρει την επίσημη γραμμή του Κινήματος.

«Είναι σημαντική η συμφωνία για το LNG» είπε διορθωτικά η κυρία Διαμαντοπούλου και σημείωσε: «Ανοησίες ότι είπα να ακυρωθεί ο “κάθετος άξονας” δεν είπα να αντιμετωπίσει η Ελλάδα το θέμα του Τραμπ, δεν έκανα καμία αναφορά στην Ελλάδα ή στον κάθετο άξονα. Τι θα κάνει, η Ελλάδα θα βγει να απειλήσει τον Τραμπ; Εγώ είπα τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη συνολικά». Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Δεν καταλαβαίνω πολιτικά στελέχη που δεν γνωρίζουν όλο αυτό το πλέγμα και δεν καταλαβαίνουν – πολλές φορές είναι θέμα άγνοιας – την ανάγκη η Ευρώπη να σηκώσει κεφάλι, και να έχει τα δικά της εργαλεία».

Διαβάστε επίσης:

Θύμα των… servicers o Πάνος Καμμένος

Γεωργιάδης: Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Πώς βλέπει η κυβέρνηση την ερώτηση Καρυστιανού προς Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

karystianou_marinakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η εκτίμηση Μαρινάκη για το κόμμα Καρυστιανού με βάση τις απόψεις για τα εθνικά θέματα

violanta_2601_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από τα Τρίκαλα για Βιολάντα: «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος – Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:10
anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

1 / 3