Γεωργιάδης: Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

«Εντελώς ακροδεξιά» χαρακτήρισε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης την ανάρτηση που έκανε χθες η Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά.

Ορμώμενος δε από τις λέξεις «εθνική προδοσία» που χρησιμοποίησε η κυρία Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας σχολίασε το πρωί στην ΕΡΤ ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει τέτοιους χαρακτηρισμούς με ποτάμια αίματος» και ότι «δεν πρέπει να εκστομίζονται τέτοιες κατηγορίες τόσο εύκολα».

Γεωργιάδης: Η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά

«Έχω πει από την αρχή ότι αν η κυρία Καρυστιανού μπορεί να μιλάει πολιτικά κάθε μέρα θα κάνει πολύ καλό σε εμάς και γενικά. Έχω πει ότι έχει ακροδεξιό πρόσημο ο λόγος της, εκείνη διαμαρτυρήθηκε αλλά η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά» σημείωσε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια θέλησε να σταθεί στο ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο εύκολα χαρακτηρισμοί όπως «προδοσία» ή «προδότες». «Εγώ που ήμουν στα κάγκελα για τη συμφωνία των Πρεσπών και πήγα στα συλλαλητήρια, έλεγα ότι ο Τσίπρας δεν είναι προδότης», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη γνώμη ότι στην πραγματικότητα οι επιδόσεις της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική είναι πολύ καλές, παρόλο που έχουν σχετικά αδικηθεί.

«Υπάρχει κάποιος που εισηγείται τα ταραγμένα νερά, να έχουμε τους στόλους στο Αιγαίο; Τα ήρεμα νερά είναι κατά βάση η λογική επιλογή για την Ελλάδα γιατί είμαστε φιλειρηνική δύναμη.

Το να κατηγορούμε τον Γεραπετρίτη ή τον Μητσοτάκη γιατί έχει πετύχει κάτι που θέλουν και τα 11 εκατ. Έλληενς είναι μπούρδα.

Μας συμφέρουν τα ήρεμα νερά; Απολύτως. Πρώτον γιατί είναι αυτό που αρέσει στην Ελλάδα. Δεύτερον της δίνει χρόνο για να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τρίτον γιατί η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Πρέπει να είσαι χαζός για να μην θέλεις τα ήρεμα νερά» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό η κυβέρνηση από τα εθνικά δικαιώματα, δεν περιμένουμε την Καρυστιανού να μας το πει»

«Θα έρθει και η ώρα του καλωδίου, θα ποντιστεί την κατάλληλη στιγμή. Δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό η κυβέρνηση από τα εθνικά δικαιώματα, δεν περιμένουμε την Καρυστιανού να μας το πει», πρόσθεσε.

Μιλώντας τέλος για τις εκλογές του 2027 εξέφρασε την άποψη ότι η ΝΔ θα συγκεντρώσει ποσοστό 40%,

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε γιατί ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να είναι στο ίδιο δωμάτιο με τον κ. Μητσοτάκη, τον βλέπει στην εκκλησία και δεν του λέει καλή χρονιά. Συγκυβέρνηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη δεν μπορεί να υπάρξει.

Πρωθυπουργός από τη ΝΔ που δεν θα είναι ο νικητής των εκλογών, ο Μητσοτάκης, δεν θα υπάρξει. Άρα όταν πας στην κάλπη πρέπει να επιλέξεις αν θα έχεις κυβέρνηση ή χάος».

