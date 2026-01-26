Καλή η περιέργεια, αλλά τι περιμένουν να δουν οι Πασόκοι το βράδυ των εκλογών;

Η περιέργεια κινεί τον κόσμο – αυτό θα μπορούσε να είναι η φιλοσοφική προσέγγιση των πραγμάτων.

Αλλά στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, είναι εντελώς αβέβαιο εάν η περιέργεια έχει κάποιο νόημα.

Τι λέει πάνω κάτω η γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη για τις μετεκλογικές συνεργασίες; «Να δούμε τα αποτελέσματα και αποφασίζουμε».

Το είπε και ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου: «Πρώτα βλέπουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, βλέπουμε με ποιους τρόπους μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και μετά ξεκινάνε οι διερευνητικές εντολές».

Ο Σπυρόπουλος μάλιστα υπερθεμάτισε: «Πουθενά στην Ευρώπη κανένα κόμμα, όχι μόνο σοσιαλιστικό, δεν λέει πριν από τις εθνικές εκλογές με ποιον θα κυβερνήσει μετά. Πουθενά και σε καμία χώρα».

Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς από αυτές τις δηλώσεις; Ότι το ΠΑΣΟΚ θα εξετάσει και θα αποφασίσει από τα σενάρια που θα έχει μπροστά του. Πιθανόν να υπάρχουν πολλά σενάρια τότε, πολλές δυνατότητες για επιλογές και κινήσεις. Όμως ένα από τα πιο ρεαλιστικά σενάρια που υπάρχουν μπροστά είναι να τερματίσει πρώτη η ΝΔ και να ψάχνει κυβερνητικό εταίρο!

Άρα, κανείς δεν ζητάει από το ΠΑΣΟΚ να πει σε κάθε σενάριο τι ακριβώς θα κάνει. Τού ζητείται απλά να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα, που δεν πρέπει να κάνει, να μην συνεργαστεί δηλαδή με τη ΝΔ.

Θα πει κανείς, μα το λένε όλοι και μαζί και ο πρόεδρος Ανδρουλάκης.

Ναι, το λένε. Αλλά ταυτόχρονα λένε και το αντίθετο: Ότι θα πρέπει να εξετάσουν τα αποτελέσματα και μετά να δουν. Κι όταν το λες αυτό ως απάντηση σε κάποιον που σου λέει να μην συνεργαστείς με τη ΝΔ, ουσιαστικά αφήνεις ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστείς με τη ΝΔ, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι προτεραιότητά σου ή ιδιαιτέρως αγαπημένη επιλογή, καθότι έχεις πολιτικές διαφορές και ηθικά θέματα εναντίον της.

Με θολά μηνύματα δεν προχώρησε κανείς…

Διαβάστε επίσης:

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το υπουργικό

Αθλιότητα Φειδία: Χαρακτήρισε «τρελούς» αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων

Η ΝΔ αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα