search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 18:52
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 17:49

Καλή η περιέργεια, αλλά τι περιμένουν να δουν οι Πασόκοι το βράδυ των εκλογών;

26.01.2026 17:49
pasok new

Η περιέργεια κινεί τον κόσμο – αυτό θα μπορούσε να είναι η φιλοσοφική προσέγγιση των πραγμάτων.

Αλλά στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, είναι εντελώς αβέβαιο εάν η περιέργεια έχει κάποιο νόημα.

Τι λέει πάνω κάτω η γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη για τις μετεκλογικές συνεργασίες; «Να δούμε τα αποτελέσματα και αποφασίζουμε».

Το είπε και ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου: «Πρώτα βλέπουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, βλέπουμε με ποιους τρόπους μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και μετά ξεκινάνε οι διερευνητικές εντολές».

Ο Σπυρόπουλος μάλιστα υπερθεμάτισε: «Πουθενά στην Ευρώπη κανένα κόμμα, όχι μόνο σοσιαλιστικό, δεν λέει πριν από τις εθνικές εκλογές με ποιον θα κυβερνήσει μετά. Πουθενά και σε καμία χώρα».

Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς από αυτές τις δηλώσεις; Ότι το ΠΑΣΟΚ θα εξετάσει και θα αποφασίσει από τα σενάρια που θα έχει μπροστά του. Πιθανόν να υπάρχουν πολλά σενάρια τότε, πολλές δυνατότητες για επιλογές και κινήσεις. Όμως ένα από τα πιο ρεαλιστικά σενάρια που υπάρχουν μπροστά είναι να τερματίσει πρώτη η ΝΔ και να ψάχνει κυβερνητικό εταίρο!

Άρα, κανείς δεν ζητάει από το ΠΑΣΟΚ να πει σε κάθε σενάριο τι ακριβώς θα κάνει. Τού ζητείται απλά να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα, που δεν πρέπει να κάνει, να μην συνεργαστεί δηλαδή με τη ΝΔ.  

Θα πει κανείς, μα το λένε όλοι και μαζί και ο πρόεδρος Ανδρουλάκης.

Ναι, το λένε. Αλλά ταυτόχρονα λένε και το αντίθετο: Ότι θα πρέπει να εξετάσουν τα αποτελέσματα και μετά να δουν. Κι όταν το λες αυτό ως απάντηση σε κάποιον που σου λέει να μην συνεργαστείς με τη ΝΔ, ουσιαστικά αφήνεις ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστείς με τη ΝΔ, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι προτεραιότητά σου ή ιδιαιτέρως αγαπημένη επιλογή, καθότι έχεις πολιτικές διαφορές και ηθικά θέματα εναντίον της.

Με θολά μηνύματα δεν προχώρησε κανείς…

Διαβάστε επίσης:

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το υπουργικό

Αθλιότητα Φειδία: Χαρακτήρισε «τρελούς» αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων

Η ΝΔ αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

FRAPES_XILOURIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πυροδοτεί… ξανά πάθη ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

erietta-kourkoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναι προσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου 

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Με τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ τα βάζει ξανά ο Τραμπ: «Απάτη» τα ποσοστά, «θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα»

maria zaharova 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα για απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου: Οι Ευρωπαίοι χάνουν την ανεξαρτησία τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 18:52
rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

FRAPES_XILOURIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πυροδοτεί… ξανά πάθη ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

erietta-kourkoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναι προσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου 

1 / 3