Η ΝΔ αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα

Την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε το κόμμα, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα.

Υπενθυμίζεται ότι από το νέο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Βιολάντα

Σχετική ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε την αναβολή των εγκαινίων του πολιτικού του γραφείου έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Την αναβολή της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του γραφείου του που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα ανακοίνωσε και ο Κωστής Χατζηδάκης.

