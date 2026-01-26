search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

26.01.2026 11:33

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για την Αναστασία Αθήνη: Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς σε πνευματικό επίπεδο

26.01.2026 11:33
liani new

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου ρωτήθηκε για την Αναστασία Αθήνη που πέθανε στα 77 χρόνια της ζωής της.

Δήλωσε έντονα ενοχλημένη από την προσπάθεια κάποιων να επαναφέρουν στο προσκήνιο το συμβάν με το χαστούκι, χωρίς να προβάλλονται οι ιδέες και οι απόψεις που κατά καιρούς διατυπώνει.

Αρκέστηκε να πει ότι σε πνευματικό επίπεδο έχει συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, αλλά σε πολιτικό της είναι αδύνατον.

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega  για τον θάνατο της γυναίκας που είχε βιαιοπραγήσει εναντίον της πριν 29 ολόκληρα χρόνια μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες της εποχής.

Ύστερα από το επεισόδιο, η Αναστασία Αθήνη, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει.

«Ακούστε! Οι απρέπειες οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος, και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν.

Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή, που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ μ’ αυτό.

Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες, και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα από ένα σύστημα που σαπίζει.

Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς… ξαναγράφεται. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, συγγνώμη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο» ανέφερε η Δήμητρα Λιάνη στο Buongiorno.

1 / 3