26.01.2026 07:51

Έρχεται το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο

26.01.2026 07:51
epistliki psifos new

Όταν είχε φουντώσει η συζήτηση περί εκλογικού νόμου, η στήλη είχε φροντίσει να επισημάνει ότι για την κυβέρνηση υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα – και πρόκληση – που αφορούσε στα περί των εκλογών: η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και για τις εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες πληροφορίες, το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελευταία φάση της επεξεργασίας του από τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, και θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους εντός χώρας ψηφοφόρους, αλλά και τους απόδημους, οι οποίοι θα ψηφίζουν βουλευτές για μια νέα, ξεχωριστή περιφέρεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βουλευτικές θέσεις θα προέρχονται από τους βουλευτές Επικρατείας, ο αριθμός των οποίων θα μειωθεί. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο χρειάζεται 200 ψήφους για να εφαρμοστεί, εκτιμάται ότι θα στηριχθεί από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην προκληθεί οργή στους απόδημους.

Βέβαια, αυτό για την ώρα αποτελεί… σχέδιο επί χάρτου, καθώς ουδείς μπορεί να προβλέψει πώς θα κινηθεί η αντιπολίτευση. Για να δούμε

