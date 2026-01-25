search
25.01.2026 10:56

Η σπουδή μίας άτοπης σύγκρισης Τεμπών – Κόρδοβας

25.01.2026 10:56
train cordoba

Είναι τέτοιο το μίγμα «ενοχικής στάσης» και «πολιτικής σκοπιμότητας», που οδηγεί ορισμένους κυβερνητικούς και φιλοκυβερνητικούς παράγοντες, διαφόρων ειδών, να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στις σιδηροδρομικές τραγωδίες των Τεμπών και της Κόρδοβας.

Και κάνουν τη σύγκριση με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείξουν ότι εκεί, στην Ισπανία «δεν έχει κατακλυστεί από καταγγελίες, τοξικότητα και θεωρίες συνωμοσίας, όπως στην Ελλάδα» – έτσι το γράφει η… «σοβαρή» Καθημερινή, που δεν… «κρατιέται» σήμερα και τελικά τη λέει την παρόλα της.

Ξεπερνάω τις άλλες συγκρίσεις που μπορούν να γίνουν επί του πεδίου, που λέμε. Ότι δεν βγήκε κανένας πρωθυπουργός εκεί για να βγάλει πόρισμα ή είναι εντελώς άλλος ο ισπανικός από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, ότι μάλλον συνελέγησαν όλα τα στοιχεία και πιθανόν δεν θα τα ψάχνουν σε κάποιο οικόπεδο χιλιόμετρα μακριά.

Και μένω μόνο στο εξής, που καταδεικνύει την καταγέλαστη παραποίηση που επιχειρείται με τη σύγκριση που κάνουν: Ούτε στην Ελλάδα υπήρξε κάποια οξεία πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη επί μήνες. Ουσιαστικά πήγαμε στις εκλογές χωρίς κανένα κόμμα, ούτε κάποιος/α συγγενής να θέτει θέμα για τα αιτίες και τη διαλεύκανση της τραγωδίας. Γιατί άραγε το ξεχνούν αυτό όσοι λένε διάφορα τώρα;

Αντιθέτως, τα σοβαρά ερωτήματα στην Ελλάδα και οι πολιτικές συγκρούσεις ξεκίνησαν πολλούς μήνες αργότερα, στις εξής δύο βάσεις:

  • Στη βάση της κυβερνητικής προσπάθειας να απαλλάξει εκ των προτέρων τον εαυτό της από κάθε ευθύνη (ακόμα και πολιτική, για ποινική ούτε συζήτηση) και να παραπέμψει το θέμα σε μία γελοία εξεταστική επιτροπή, όπου οι κυβερνώντες βουλευτές πρόσβαλαν τους πάντες με μοναδικό στόχο να γίνουν… υπουργοί.  
  • Και στη βάση των καταγγελιών των συγγενών ότι η διαδικασία δεν προχωρά όπως θα έπρεπε, ότι νιώθουν να εξελίσσεται μία συγκάλυψη, καθώς δεν είχαν καν τα στοιχεία που δικαιούνταν (πχ. καταστράφηκαν τα βιολογικά δείγματα, ενώ έβρισκαν κόκκαλα δικών τους διάσπαρτα), ενώ δεν ελάμβαναν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως για την πυρόσφαιρα, ακούγοντας την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τους παροτρύνει να πηγαίνουν στην… εκκλησία και τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι είναι για τα… μπάζα.

Στην πραγματικότητα δηλαδή η θύελλα στην Ελλάδα ξεκίνησε σχεδόν ένα χρόνο μετά το δυστύχημα, όταν οι συγγενείς κατάλαβαν ότι τους κοροϊδεύουν. Τόσο απλά.

