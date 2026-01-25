search
25.01.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.01.2026 10:17

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανακοινώνει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Αττικής

hatzitheodosiou_new

Σαν έτοιμος από καιρό, καθότι το όνομά του είχε συζητηθεί έντονα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο FB την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Περιφέρεια Αττικής στην επόμενη αναμέτρηση.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ θέτει τις πιο σημαντικές προτεραιότητές του, τονίζοντας ότι θέλει να δει μία ενισχυμένη Περιφέρεια που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της Αττικής.

Το ενδιαφέρον είναι τώρα εάν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου θα «συναντηθούν» στο πρόσωπό του, ώστε να έχουν ελπίδες για νίκη.

Η ανάρτηση του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου:

«Είναι στις προθέσεις μου να είμαι υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής. Ως ενεργός πολίτης -και βεβαίως ως Πρόεδρος ενός μεγάλου φορέα όπως είναι το ΕΕΑ- ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την πορεία της Περιφέρειας. Και πρέπει να μας απασχολεί όλους γιατί μιλάμε ουσιαστικά για την μισή Ελλάδα. Θέλω πάρα πολύ να δω μία Περιφέρεια ενισχυμένη που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Να σας αναφέρω λοιπόν ορισμένους τομείς που κατά τη γνώμη πρέπει να δοθεί βάρος. Σίγουρα στις υποδομές. Στην κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων ώστε να μην ξαναδούμε εικόνες καταστροφής στην Αττική με μεγάλες πυρκαγιές το καλοκαίρι και φονικές πλημμύρες τον χειμώνα. Έτσι θα προστατευθούν και ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες. Οπωσδήποτε περισσότερες δεντροφυτεύσεις. Επειδή ως ΕΕΑ έχουμε κάνει πολλές τέτοιες δράσεις και μάλιστα για το 2026 προγραμματίζουμε δεντροφυτεύσεις σε 15 Δήμους, είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά ότι απαιτούνται και άλλες αναδασώσεις, σε περισσότερα σημεία της Αττικής».

