Πέθανε η Αναστασία Αθήνη σε ηλικία 77 ετών – Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, που τα φώτα της επικαιρότητας είχαν πέσει πάνω της την δεκαετία του ’90, όταν είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου στη Στοά του Βιβλίου.

Η κηδεία της Αναστασίας Αθήνη θα τελεστεί αύριο Κυριακή (25/01) στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, όπου είχε γεννηθεί.

Η Αναστασία Αθήνη σπούδασε Νομικά, συμμετέχοντας ενεργά στη φοιτητική ζωή της εποχής και βιώνοντας τα γεγονότα της Νομικής το 1973.

Υπήρξε μέλος διαφόρων συλλόγων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν σε ζητήματα δικαιωμάτων και διαφάνειας.

Μετά το περιστατικό, με το χαστούκι που έδωσε δημόσια στην Δήμητρα Λιάνη, η Αθήνη επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το κόμμα ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί.

Η πολιτική της πορεία συνοδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις και δημόσιες καταγγελίες

Το περιστατικό που έγραψε ιστορία

Το επεισόδιο με «πρωταγωνίστρια» την Αναστασία Αθήνη σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Στοά του Βιβλίου.

Η τότε 47χρονη Νατάσα Αθήνη – Τσούνη, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, περίμενε υπομονετικά στην ουρά μέχρι να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να της δώσει ένα χαστούκι, προκαλώντας σοκ στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια είχε φέρεται να είπε πριν την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και έκανε τον γύρο της χώρας.

Αμέσως μετά το επεισόδιο, η τότε 47χρονη γυναίκα απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό. Σύμφωνα με τις δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η ίδια η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της, με την Αθηνή να απαντά ότι είχε φορτιστεί από όσα άκουγε για εκείνη στα μέσα ενημέρωσης.

Στην δικαιοσύνη για το χαστούκι

Η Αναστασία Αθήνη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και το 1999 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών για απρόκλητη έργο εξύβριση.

Η κατηγορούμενη άσκησε έφεση και τελικά η δίωξη έπαυσε, ενώ της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή που αφορούσε την υπηρεσιακή της εξέλιξη στο ΣΔΟΕ, όπου εργαζόταν.

Το συμβάν αυτό σε βάρος της Δήμητρας Λιάνη, την έκανε ιδιαίτερα γνωστή, με τα μέσα ενημέρωσης να την αποκαλούν «εθνική χαστουκίστρια», ενώ η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι δεν μετάνιωσε για την πράξη της και ότι είχε ιδεολογικά κίνητρα.

