24.01.2026 13:59

«Επιθυμούμε να θρηνήσουμε ιδιωτικά» – Η έκκληση της οικογένειας της 56χρονης που πνίγηκε στην Άνω Γλυφάδα

24.01.2026 13:59
kakokairia ano glyfada 7765- new

Η οικογένεια της 56χρονης που έχασε τραγικά τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο εν μέσω πλημμυρικού κύμματος που προκάλεσε η κακοκαιρία, απευθύνει έκκληση προς τα ΜΜΕ.

Η δήλωση της οικογένειας της 56χρονης

«Η οικογένεια της πενηνταεξάχρονης που χάθηκε τραγικά στην Άνω Γλυφάδα δηλώνει ότι δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τη χρήση καμίας δήλωσης και καμίας φωτογραφίας.

Ιδιαίτερα η παρουσίαση δηλώσεων του πατέρα της άτυχης γυναίκας στο MEGA έγινε κατά παράβαση κάθε δημοσιογραφικής δεοντολογίας, χωρίς να υπάρξει ούτε καν ενημέρωση για την ηχογράφηση.

Η οικογένεια επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου και επιθυμεί να θρηνήσει ιδιωτικά».

