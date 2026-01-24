Δήμαρχος Γλυφάδας: Τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων στον Υμηττό κύρια αιτία των καταστροφών στην Άνω Γλυφάδα – Καταγγελίες με φωτογραφικό υλικό

Σφοδρή επίθεση κατά του ΔΕΔΔΗΕ, για τα έργα υπογειοποίσης καλωδίων στον Υμηττό, εξαπέλυσε ο δήμαρχος Γλυφάδας, μετά την καταστροφή στην Άνω Γλυφάδα και τον θάνατο της 56χρονης καθηγήτριας.

Σε ανάρτησή του, που συνοδεύεται από σειρά φωτογραφιών, ο Γιώργος Παπανικολάου καταγγέλει τις εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου υψηλής τάσης ως κύρια αιτία για τις καταστροφές από την πρόσφατη κακοκαιρία, που -όπως σημειώνει- εξελίχθηκαν σε «ωρολογιακή βόμβα» για την πόλη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γλυφάδας, οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στους μεγάλους όγκους λάσπης και φερτών υλικών που πλημμύρισαν τις οδούς Μετσόβου, Ανθέων και τη γύρω περιοχή.

Το σαθρό έδαφος και το κάθετο μπάζωμα

Η καταγγελία εστιάζει σε δύο σημεία που, σύμφωνα με τον δήμαρχο, αποδεικνύουν την προχειρότητα των έργων: Το γεγονός ότι οι εκσκαφές μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου για την υπογειοποίηση των καλωδίων άφησαν πίσω τους σαθρό έδαφος, το οποίο παρασύρθηκε με τις ισχυρές βροχές απευθείας προς τον αστικό ιστό

Και το ότι σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, καταγγέλλεται ότι πραγματοποιήθηκε κάθετο μπάζωμα στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί δρόμος διέλευσης των καλωδίων.

Όπως αναφέρεται, περισσότερα από 1.200 κυβικά μέτρα υλικών κατέληξαν χαμηλότερα, καθώς ο αγωγός απορροής που τοποθετήθηκε κρίθηκε ανεπαρκής.

Φόβοι για τα καλώδια υψηλής τάσης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι η ορμή των υδάτων αποκάλυψε πλήρως τμήματα του δικτύου, αφήνοντας καλώδια υψηλής τάσης εκτεθειμένα και να αιωρούνται πάνω από τη ρεματιά, όπως αποτυπώνεται και στο φωτογραφικό υλικό.

«Απαιτείται άμεση παρέμβαση από τον ΔΕΔΔΗΕ για να γίνουν γρήγορα και σωστά οι απαραίτητες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλες πρόχειρες λύσεις», επισημαίνει, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Μπαζώματα δεκαετιών

Ο Γιώργος Παπανικολάου προαναγγέλλει ότι οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ, καθώς η πρόσφατη κακοκαιρία έφερε στο φως παρεμβάσεις στον Υμηττό που, όπως αναφέρει, χρονολογούνται ακόμη και από τη δεκαετία του 1960.

Όπως σημειώνει, η δημοτική αρχή θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και θα παρουσιάσει επιπλέον στοιχεία τις επόμενες ημέρες, με στόχο την προστασία της περιοχής και των κατοίκων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Παπανικολάου

«Επείγον: Πρέπει να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ από τον Υμηττό!

Στην Άνω Γλυφάδα, που εκτείνονται σε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο, πάνω από τη Μετσόβου και την Ανθέων.

Στις εικόνες βλέπετε το αποτέλεσμα πρόσφατων έργων του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεννόηση όπως μας ενημέρωσαν με το Δασαρχείο.

Την άνοιξη που μας πέρασε, έγιναν εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από τη Γλυφάδα.

Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός.

Τι ακριβώς συνέβη;

Πρώτον, η υπογειοποίηση των καλωδίων έσκαψε το βουνό, δημιούργησε σαθρό έδαφος και άπλωσε φερτά υλικά, τα οποία ο προχθεσινός μεγάλος όγκος βροχής έφερε στην Άνω Γλυφάδα.

Δεύτερον, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον αστικό ιστό έκαναν κάθετο μπάζωμα – με διαστάσεις περίπου δεκαπέντε μέτρα μήκος, δέκα μέτρα πλάτος και οκτώ μέτρα ύψος! – στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για να φτιάξουν δρόμο και να περάσουν καλώδια. Με μια απλή πράξη, προκύπτει ότι τουλάχιστον 1200 κυβικά φερτά υλικά έφτασαν σε Μετσόβου και Ανθέων, μόνο από το σημείο αυτό.

Άφησαν μάλιστα κατά την εκτέλεση των έργων κάποιον σωλήνα (!) για να περάσουν τα νερά… Το αποτέλεσμα το βλέπετε στις εικόνες, το νερό παρέσυρε τα πάντα και τα καλώδια πλέον κρέμονται στον αέρα, πάνω από τη ρεματιά.

Πρέπει κατεπειγόντως ο ΔΕΔΔΗΕ να παρέμβει και να κάνει ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλα χώματα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκτεθειμένα υψηλής τάσης καλώδια, κάτι που αυτονόητα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Θα επανέλθω και με άλλα στοιχεία για μπαζώματα από τη δεκαετία του ‘60 και πιο πίσω ακόμα, στον Υμηττό, που αποκαλύφθηκαν τώρα.

Θα αναδείξουμε πολλά αυτά τις ημέρες. Και κυρίως, θα πράξουμε πολλά».

