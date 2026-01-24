Βασίλης Καπερνάρος: «Φρικώδη ψέματα τα περί αφαίρεσης ή αλλοίωσης βίντεο» (Audio)

«Φρικώδη ψέματα» χαρακτήρισε ο Βασίλης Καπερνάρος τους ισχυρισμούς πολιτικών, δικηγόρων και δημοσιευμάτων ότι η εταιρεία παραδέχθηκε αφαίρεση ή αλλοίωση βίντεο.

Ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρίας Interstar, μιλώντας στον ραδιοφωνικό της Θεσσαλονίκη Status FM 107.7 υποστήριξε πως τα ψεύδη αυτά θα διαψευστούν στο δικαστήριο.

Ο Βασίλης Καπερνάρος πρόσθεσε πως έχει καταθέσει έγγραφο της Hellenic Train που βεβαιώνει πως στο σημείο φόρτωσης δεν υπήρχαν κάμερες, άρα η εταιρεία Interstar δεν μπορούσε να αποκρύψει ή να παραποιήσει υλικό.

