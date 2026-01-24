Βριλήσσια: Τσακώθηκε για ένα δέμα με εργαζόμενη των ΕΛΤΑ και την παρέσυρε με αυτοκίνητο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 9 το πρωί ένας άνδρας που πήγε να παραλάβει ένα δέμα διαπληκτίστηκε με μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ και στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημα του.
Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
Διαβάστε επίσης:
«Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε»: Νέα μαρτυρία φίλου του αγνοούμενου γιατρού από την Κρήτη (Video)
Ηράκλειο: Αφαίρεσαν από την κοιλιά γάτας 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά
Μειώνεται η μεταδοτικότητα της ευλογιάς των προβάτων – Tι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.