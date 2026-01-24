search
24.01.2026 11:16

Βριλήσσια: Τσακώθηκε για ένα δέμα με εργαζόμενη των ΕΛΤΑ και την παρέσυρε με αυτοκίνητο

24.01.2026 11:16
elta-courier

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 9 το πρωί ένας άνδρας που πήγε να παραλάβει ένα δέμα διαπληκτίστηκε με μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ και στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημα του.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

zelenksy putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι

touni_dimitrakopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: «Αυτό κατέθεσε μάρτυρας και πήγαν να πέσουν τα μπετά…» (Video)

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή – Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ευκαιρία… προσπεράσματος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό με Τρίπολη και Βόλο

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Είχε αλεξίσφαιρο, σήμα και μπλε φάρους

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

