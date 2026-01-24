search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 11:02

«Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε»: Νέα μαρτυρία φίλου του αγνοούμενου γιατρού από την Κρήτη (Video)

24.01.2026 11:02
xafanisi new

«Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε». Η νέα μαρτυρία στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου έρχεται να ρίξει φως στις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από την εξαφάνισή του στην Κρήτη.

Ο φίλος του περιγράφει έναν άνθρωπο πιεσμένο και απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό –όπως λέει– να εξαφανιστεί χωρίς λόγο, την ώρα που η μητέρα του απευθύνει δραματική έκκληση να βρεθεί «όπως κι αν βρεθεί».

Ο στενός φίλος του Αλέξη, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», δήλωσε αδυναμία να πιστέψει ότι ο γιατρός εξαφανίστηκε οικειοθελώς.

«Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Δεν στέκει… Το αμάξι του να είναι παρατημένο κι αυτός να πήγε και κρύφτηκε; Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αφαίρεσαν από την κοιλιά γάτας 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά

Μειώνεται η μεταδοτικότητα της ευλογιάς των προβάτων – Tι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»: Έρχονται real-time προβλέψεις στην Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου – Πώς θα λειτουργεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelenksy putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι

touni_dimitrakopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: «Αυτό κατέθεσε μάρτυρας και πήγαν να πέσουν τα μπετά…» (Video)

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή – Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ευκαιρία… προσπεράσματος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό με Τρίπολη και Βόλο

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Είχε αλεξίσφαιρο, σήμα και μπλε φάρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 12:30
zelenksy putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι

touni_dimitrakopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: «Αυτό κατέθεσε μάρτυρας και πήγαν να πέσουν τα μπετά…» (Video)

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή – Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

1 / 3