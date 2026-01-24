«Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε»: Νέα μαρτυρία φίλου του αγνοούμενου γιατρού από την Κρήτη (Video)

«Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε». Η νέα μαρτυρία στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου έρχεται να ρίξει φως στις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από την εξαφάνισή του στην Κρήτη.

Ο φίλος του περιγράφει έναν άνθρωπο πιεσμένο και απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό –όπως λέει– να εξαφανιστεί χωρίς λόγο, την ώρα που η μητέρα του απευθύνει δραματική έκκληση να βρεθεί «όπως κι αν βρεθεί».

Ο στενός φίλος του Αλέξη, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», δήλωσε αδυναμία να πιστέψει ότι ο γιατρός εξαφανίστηκε οικειοθελώς.

«Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Δεν στέκει… Το αμάξι του να είναι παρατημένο κι αυτός να πήγε και κρύφτηκε; Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε», είπε χαρακτηριστικά.

