Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: «Αυτό κατέθεσε μάρτυρας και πήγαν να πέσουν τα μπετά…» (Video)

Μετά από οκτώ χρόνια δικαστικής διαδρομής, η υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη επανήλθε στο προσκήνιο, με τη δίκη να συνεχίζεται την Παρασκευή 23/1 και να διακόπτεται τελικά λίγο μετά τις 15:00, χωρίς να προβληθεί το επίμαχο βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων.

Το Σάββατο 24/1, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε ζωντανά στο «Χαμογέλα και Πάλι», δίνοντας τη δική του, αιχμηρή και ξεκάθαρη τοποθέτηση.

Η αναβολή και το κρίσιμο στοιχείο της δικογραφίας

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην πορεία της διαδικασίας και στη σημασία του βίντεο για την υπόθεση.

«Πιστεύαμε ότι θα τελείωναν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου και θα ξεκινούσε η διαδικασία αναγνώσεως των εγγράφων. Το κύριο είναι το βίντεο που δυστυχώς το έχει δει η μισή Ελλάδα, όπου βλέπετε μια βάναυση παραβίασης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μιας γυναίκας. Εδώ δεν είναι μια υπόθεση που αποδεικνύεται η ενοχή από καταθέσεις μαρτύρων, εδώ έχουμε το ισχυρότερο μέσο που μπορεί να υπάρχει στο κατηγορητήριο. Το σώμα του εγκλήματος που είναι αποτυπωμένο σε ένα βίντεο».

«Εδώ βιάζεται η κοινή λογική»

Στη συνέχεια, ο γνωστός ποινικολόγος στάθηκε στις καταθέσεις των κατηγορουμένων και στις αντιφάσεις που – όπως υποστηρίζει – προκύπτουν.

«Όταν βλέπουμε δυο φορές τον κατηγορούμενο να στρέφει το βλέμμα του σε αυτόν που εικονογραφεί και μάλιστα δυο φορές σε ένα μέρος που είναι βράδυ, σκοτάδι και μετά συνεχίζει και κάνει την πράξη του, από εκεί και πέρα να λες την ώρα που έκανα ότι έκανα, ο άνθρωπος που βιντεοσκοπούσε είναι ένας άγνωστος άνθρωπος… Ό,τι ξεφεύγει από τα όρια της λογικής αν βγει η απόφαση του δικαστή, θα έρθει Άρειος πάγος και θα πει, οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι, αλλά όταν αυτή η κρίση εκφεύγει από τα όρια της κοινής λογικής, αυτή η απόφαση όχι αναιρείται από τον Άρειο Πάγο αλλά θα χρειαστούν οι δικαστές να δώσουν εξηγήσεις. Να βγει κάποιος και να πει ότι δέχομαι τις καταθέσεις των κατηγορουμένων».

Η ευθύνη της καταγραφής και η συμμετοχή στο έγκλημα

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή του, η παράνομη καταγραφή αποτελεί τον πυρήνα της υπόθεσης.

«Το έγκλημα είναι ότι έγινε μια παράνομη καταγραφή και ο άνθρωπος ο οποίος κατέγραψε τη σκηνή, ήταν όχι απλά φίλος του, εμπιστοσύνης του και γελούσαν. Συμμετέχει αντιμετωπίζοντας τις ίδιες κατηγορίες με αυτό που κάνει σεξ με την κυρία Τούνη. Είναι φίλος του. Αν ήταν άγνωστος θα του χαμογελούσατε;»

«Στον άγνωστο χαμογελάς;»

Επανερχόμενος στους ισχυρισμούς περί άγνοιας της βιντεοσκόπησης, ο δικηγόρος στάθηκε στην αντίφαση των λεγομένων.

«Ο κατηγορούμενος λέει ότι εγώ δεν κατάλαβα αν ήταν ένας άνθρωπος που με μαγνητοσκοπούσε. Ότι δεν τον είδε. Το ακούσαμε στην τελευταία συνεδρίαση γιατί είχαμε ακούσει διάφορες εκδοχές. Όταν κάποιος σου βάζει φακό, χαμογελάς; Στον άγνωστο χαμογελάς; Εδώ βιάζεται η κοινή λογική. Θα μπορούσε να πει εγώ έκανα τη μαγνητοσκόπηση, αλλά δεν το διέδωσα»

Η στάση απέναντι στο θύμα και οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και σε καταθέσεις που, όπως είπε, προκάλεσαν έντονη εντύπωση.

«Ζήτα μια συγγνώμη και θα αξιοποιηθεί και θα έχεις και μια καλή ποινική μεταχείριση. Όταν λες το θύμα δεν είναι η Τούνη αλλά είναι οι κατηγορούμενοι… αυτό κατέθεσε μάρτυρας και τα μπετά του κατηγορητηρίου πήγαν να πέσουν. Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η κυρίας Τούνη; Είπαν ότι μετά από αυτό το βίντεο οι followers της κυρίας Τούνη πήγαν 1 εκατομμύριο. Αν αυτά υιοθετηθούν από το δικαστήριο θα έχουμε μια πρωτοφανή υπόθεση»

«Στο πρόσωπο της Ιωάννας Τούνη είναι πολλές γυναίκες»

Κλείνοντας, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη υπογράμμισε τη βαρύτητα της υπόθεσης και τον συμβολισμό της.

«Σας λέω ότι αν θα θεωρούσα ότι είναι χαμένη υπόθεση, θα είχα πάρει την κυρία Τούνη και θα είχαμε φύγει. Αν καταλάβαινα ότι έχει πάρει μια απόφαση που είναι δεν είναι με την κοινή λογική θα σηκωνόμουν να φύγω. Το βίντεο θα το πήγαινα στον Άρειο Πάγο και στον πρόεδρο ενώσεων πρόεδρων. Στο πρόσωπο ης κυρίας Τούνη είναι το πρόσωπο πολλών γυναικών. Η κυρία Τούνη είχε την οικονομική δυνατότητα να έρθει σε εμένα και να την υπερασπιστώ».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Είχε αλεξίσφαιρο, σήμα και μπλε φάρους

Βριλήσσια: Τσακώθηκε για ένα δέμα με εργαζόμενη των ΕΛΤΑ και την παρέσυρε με αυτοκίνητο

«Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε»: Νέα μαρτυρία φίλου του αγνοούμενου γιατρού από την Κρήτη (Video)