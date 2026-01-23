Ιωάννα Τούνη: Συνεχίζεται η δίκη για το revenge porn – «Είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω το βίντεο για την αλήθεια» (Video)

Συνεχίζεται σήμερα κεκλεισμένων των θυρών η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη με την προβολή του επίμαχου βίντεο στο δικαστήριο και κατόπιν, την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων.

«Σήμερα θα προβληθεί το βίντεο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά, και αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια, είμαι έτοιμη να το κάνω» δήλωσε η influencer και επιχειρηματίας στους δημοσιογράφους φθάνοντας στα δικαστήρια, εκφράζοντας τη θλίψη της για το γεγονός ότι «έχουν περάσει επτά χρόνια» και οι υπεύθυνοι για την διαρροή του βίντεο δεν έχουν ζητήσει καν συγγνώμη.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν με έχουν πλησιάσει ποτέ για να πουν μια συγγνώμη, είναι αμετανόητοι. Νιώθω ότι αν μπορούσαν, θα το ξαναέκαναν αύριο με μεγάλη χαρά σε κάποια άλλη γυναίκα» ανέφερε.

«Βρίσκομαι στο δικαστήριο όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο» πρόσθεσε, εκφράζοντας την επιθυμία να βγει σύντομα η απόφαση και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία για αυτούς τους κακοποιητές, γιατί δεν ζητάω τίποτα οικονομικό. Θέλω να λάμψει η αλήθεια. Δεν το περίμενα ότι είναι τόσο ψυχοφθόρο αυτό. Είναι πολύ άσχημο να είσαι θύμα και να πρέπει να αποδείξεις τα αυτονόητα. Υπάρχει το βίντεο, όποιος τολμήσει να το αμφισβητήσει θα έχει να κάνει με τον Άρειο Πάγο» τόνισε.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: «Θα δούμε το βίντεο, θα το αξιολογήσουμε, θα κάνουμε ερωτήσεις»

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε και ο συνήγορος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Σήμερα ξεκινάει, είναι σε εξέλιξη μάλλον, η αποδεικτική διαδικασία. Θα καταθέσουν οι υπόλοιποι μάρτυρες οι οποίοι έχουν κληθεί από τον κύριο Εισαγγελέα. Δεν είναι από την πλευρά της κυρίας Τούνη, είναι μάρτυρες οι οποίοι έχουν κληθεί, από τον κύριο Εισαγγελέα. Είναι μάρτυρες κατηγορητηρίου, δεν είναι της κυρίας Τούνη. Μάρτυρες αληθείας δηλαδή, κατά την κρίση του κυρίου Εισαγγελέως. Από εκεί και πέρα, μόλις τελειώσει αυτό το στάδιο των μαρτύρων, για μένα -για να μιλάμε έτσι με τα νομικά μας- αρχίζει το κρισιμότερο στάδιο. Είναι το στάδιο, το δικονομικό, κατά το οποίο θα προβληθεί το βίντεο. Θα είναι όλοι, θα μπορούμε να το δούμε, να το αξιολογήσουμε, να κάνουμε ερωτήσεις… και γι’ αυτό το λόγο, για αυτή την προβολή του βίντεο, ζητήσαμε να είναι και κεκλεισμένων των θυρών η δίκη. Πιστεύω ότι όταν το δικαστήριο δει, μελετήσει και αξιολογήσει αυτό το βίντεο, θα δημιουργηθεί εδραία δικαστική πεποίθηση. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος συνευρίσκεται ερωτικά με την κυρία Τούνη, τουλάχιστον δύο φορές, να γυρνάει προς τον άνθρωπο ο οποίος μαγνητοσκοπεί την ερωτική συνεύρεση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

