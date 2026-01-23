Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

Το νερό επιστρέφει σταδιακά στη λίμνη Υλίκη, μετά από μια περίοδο σημαντικής υποχώρησης της στάθμης της.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στη Στερεά Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα χιόνια στα γύρω βουνά, έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να παίρνουν τον δρόμο τους προς τον ταμιευτήρα της Υλίκης, αναπληρώνοντας μέρος των υδάτων που έχει απολέσει.

Η εισροή αυτή δίνει μια πρώτη «ανάσα» στο πολύτιμο υδατικό απόθεμα, που αποτελεί βασική πηγή ύδρευσης για την Αττική.

Η εικόνα της λίμνης αλλάζει αισθητά, με τα νερά να καλύπτουν ξανά εκτάσεις που το προηγούμενο διάστημα είχαν αποκαλυφθεί, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο.

Το Up Stories βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε τις νέες εικόνες, αποτυπώνοντας τη δυναμική επιστροφή του νερού στη λίμνη.

