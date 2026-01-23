Συγκλονίζει ο πατέρας της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα: «Θα την ντύσουμε νύφη, γιατί ήταν ένας άγγελος»

Βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Άνω Γλυφάδας έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος της 56χρονης εκπαιδευτικού, που έχασε τη ζωή της στη διάρκεια της κακοκαιρίας την Τετάρτη, 21/1, όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η άτυχη φιλόλογος και μητέρα ενός παιδιού βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, με τον πατέρα της να λέει συντετριμμένος πως έχασε «έναν άγγελο».

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γιατί; Γιατί; Για αυτά που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσουμε νύφη, γιατί ήταν ένας άγγελος, και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε στη Γλυφάδα για την Χριστίνα. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια. Ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της», είπε ο πατέρας της 56χρονης μιλώντας στο Mega.

«Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια – Ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά»

Στο Live News μίλησε και ο πατέρας τριών μαθητών της 56χρονης, που εργαζόταν σε φροντιστήριο: «Στο φροντιστήριό της πήγαιναν και οι τρεις γιοι μου. Δεν υπήρχε παιδί στο φροντιστήριο που να μην είχε αγάπη».

«Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια. Ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά. Επειδή έβλεπε τον γιο μου που ήταν τρομερός στον λόγο, του είπε δεν θα πας νομική, θα πας να γίνει ιστορικός, ιστορία και αρχαιολογία. Και όντως αυτό έκανε ο γιος μου. Δηλαδή καθοδηγούσε τα παιδιά», πρόσθεσε.

