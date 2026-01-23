Όλγα Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τη γονική μέριμνα μαζί με 179 βουλευτές, έκανα χρήση της για το συμφέρον των παιδιών μου»

Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε ανάρτησή της σχολίασε την κριτική που δέχτηκε για το γεγονός ότι έκανε χρήση της τροπολογίας του νόμου για την γονική μέριμνα.

Μια τροπολογία το υπ. Δικαιοσύνης έφερε… γρήγορα μαζί με την τροπολογία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατηγορήθηκε πως ήταν μια «φωτογραφική» τροπολογία υπέρ της Κεφαλογιάνη, με την υπ. Τουρισμού να παίρνει θέση και με τη δήλωσή της να σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι η τροπολογία αυτή έχει ψηφιστεί κατά συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή.

«Την θεωρώ σωστή και δίκαιη με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών» δήλωσε η Κεφαλογιάννη η οποία συμπλήρωσε ότι έκανε χρήση της τροπολογίας γιατί μετά το διαζύγιό της με τον Μίνωα Μάτσα και την συνεπειμέλεια που αποφάσισε το δικαστήριο «τα παιδιά αναγκάζονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες που είναι σοβαρή πίεση και επιβάρυνση στην ψυχική τους ισορροπία»

Η δήλωση της Κεφαλογιάννη

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Το εξώδικο Μάτσα

Νωρίτερα το πρωί προηγήθηκε το εξώδικο που κατέθεσε ο Μίνως Μάτσας μέσω του δικηγόρου του, με το οποίο διαμαρτύρεται για την τροπολογία που αφορά στο οικογενειακό δίκαιο και τη χρήση της από την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η επίμαχη τροπολογία (η οποία πέρασε στον νόμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα με το χαρακτήρα του επείγοντος) προβλέπει, ότι αν η απόφαση ενός πρωτοδικείου σχετικά με τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων δύο πρώην συζύγων δεν αρέσει στον έναν γονέα, τότε αυτός μπορεί, αντί να περιμένει το εφετείο, να καταθέσει ξανά αγωγή και να δικαστεί και πάλι η υπόθεση σε πρώτο βαθμό.

«Προκαλεί κλαυσίγελο και θα συζητηθεί οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, η καταπληκτική σύμπτωση, ότι, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία σας να διαχειριστείτε τον θυμό σας και διατάχθηκε η πλήρης συνεπιμέλεια με αναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων μας, ψηφίσθηκε (στις 19.12.2025) το άρθρο 109 του. ν. 5264/2025, ο οποίος φέρει και τη δική σας υπογραφή, με το οποίο επιχειρείτε την ad hoc επανάκριση της υπόθεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ μάλιστα εκκρεμεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μίνως Μάτσας στο εξώδικό του, όπως αναφέρει το ieidiseis και προσθέτει: «Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται» αναφέρει μεταξύ άλλων στο εξώδικό του.

