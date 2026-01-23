«Καρφί» Κακλαμάνη κατά Κικίλια για την «υιοθεσία» του παιδιού του άτυχου Λιμενικού: «Οι υπουργοί να κοιτούν τα του υπουργείου τους»

Αιχμή ότι ουσιαστικά «παραβιάζει ανοιχτές θύρες» αφήνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου για την «υιοθεσία» του 9χρονου παιδιού του άτυχου Λιμενικού από το Άστρος Κυνουρίας ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας κατά την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία.

«Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτάνε τα του υπουργείου τους και να μην χτυπάνε ανοιχτές θύρες» ανέφερε συγκεκριμένα, σε ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών για το πρόγραμμα «υιοθεσιών» της Βουλής με βάση αποφάσεις τις Ολομέλειας.

Κι αυτό, καθώς, νωρίτερα, μετά την κηδεία του Λιμενικού, ο υπουργός Ναυτιλίας σε δηλώσεις του ζήτηση η Βουλή να υιοθετήσει το παιδί του άτυχου λιμενικού, του 53χρονου Ανδρέα Αραχωβίτη.

«Δεν με ενόχλησε κάτι» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Βουλής κατά την ενημέρωσή του προς τους συντάκτες, εξηγώντας πως «όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να λένε για τη Βουλή». «Δίνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στα παιδιά», διευκρίνισε, ενώ πρόσθεσε πως επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Βασίλη Κικίλια και πως αυτονοήτως η Βουλή θα στηρίξει και αυτό το παιδί.

Σύμφωνα με τον Νικήτα Κακλαμάνη, από το 2010 η Βουλή με ομόφωνη απόφασή οικονομικά, εν είδει «υιοθεσίας» τα τέκνα των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις, απόφαση που έχει επεκταθεί και στους ένστολους.

Στις αποφάσεις της Βουλής προβλέπεται ως βοήθεια το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, για δυο παιδιά 18.000, για τρία παιδιά 21.000 και για άνω των τριών παιδιών 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Κατά το έτος 2025, η Βουλή είχε υιοθετήσει 69 παιδιά πεσόντων (44 περιπτώσεις) με συνολική επιχορήγηση άνω των 600.000 ευρώ.

