Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας, εν ώρα υπηρεσίας, κι ενώ η κακοκαιρία χτυπούσε τη περιοχή.

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν από το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον λιμενικό, ενώ ο υπ. Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μια κίνηση στήριξης της οικογένειας του εκλειπόντος.

Δείτε εικόνες από τη κηδεία:

