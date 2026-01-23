Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας, εν ώρα υπηρεσίας, κι ενώ η κακοκαιρία χτυπούσε τη περιοχή.
Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν από το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον λιμενικό, ενώ ο υπ. Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος.
«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μια κίνηση στήριξης της οικογένειας του εκλειπόντος.
Δείτε εικόνες από τη κηδεία:
Διαβάστε επίσης:
Ο Μίνως Μάτσας κατέθεσε εξώδικο κατά της Όλγας Κεφαλογιάννη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών – Οι αναφορές στο οικογενειακό δίκαιο
Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο του έτους – Όλες οι αργίες της χρονιάς
Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Μαρούσι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.