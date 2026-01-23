search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 12:12

Άστρος Κυνουρίας: Κηδεύεται ο λιμενικός που σκοτώθηκε στην κακοκαιρία – Πρόταση να «υιοθετήσει» το παιδί του η Βουλή από τον Κικίλια

23.01.2026 12:12
kideia-limenikou

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας, εν ώρα υπηρεσίας, κι ενώ η κακοκαιρία χτυπούσε τη περιοχή.

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν από το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον λιμενικό, ενώ ο υπ. Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μια κίνηση στήριξης της οικογένειας του εκλειπόντος.

Δείτε εικόνες από τη κηδεία:

Διαβάστε επίσης:

Ο Μίνως Μάτσας κατέθεσε εξώδικο κατά της Όλγας Κεφαλογιάννη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών – Οι αναφορές στο οικογενειακό δίκαιο

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο του έτους – Όλες οι αργίες της χρονιάς

Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Μαρούσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elon musk 9876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτοξεύεται η περιουσία του Έλον Μασκ: Στα 788 δισ. δολάρια με νέο ιστορικό ρεκόρ

adv–new
ADVERTORIAL

«Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο Μαντήλι» από 19 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Φούρνος

paidon_agia-sofia_0707_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» δύο παιδιά 3 και 6 ετών – Επτά θάνατοι και 613 εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα (video)

KATEXAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις στην ΕΛΑΣ: Ποιοι προάγονται, ποιοι αποστρατεύονται

trump-2347823
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω με τη Γροιλανδία – Τι υποστηρίζει ο βιογράφος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:43
elon musk 9876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτοξεύεται η περιουσία του Έλον Μασκ: Στα 788 δισ. δολάρια με νέο ιστορικό ρεκόρ

adv–new
ADVERTORIAL

«Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο Μαντήλι» από 19 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Φούρνος

paidon_agia-sofia_0707_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» δύο παιδιά 3 και 6 ετών – Επτά θάνατοι και 613 εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα (video)

1 / 3