search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 11:32

Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Μαρούσι

23.01.2026 11:32
maxairi 66- new

Με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι μεταφέρθηκε ένας 16χρονος από τη μητέρα του στο νοσοκομείο «Μητέρα», λίγο πριν τις 17:00 χθες το απόγευμα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Ο ανήλικος είπε στους αστυνομικούς που μετέβησαν στο σημείο ότι περίπου στις 13:30, ενώ βρισκόταν στο Άλσος Συγγρού, δέχτηκε επίθεση από τρεις άγνωστους νεαρούς, οι οποίοι προσπάθησαν να του αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα και ο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή έδρας για τη δίκη των Τεμπών ζήτησε η Καρυστιανού: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα» – Τι είπε για το κόμμα της (video)

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις εκπαιδευτικών 

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lecornu_gallia_2301_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

OSCARS_NOVA
ADVERTORIAL

Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!

delcy-rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η Ροντρίγκες είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ να αναλάβει εξουσία πριν την σύλληψη του Μαδούρο

agrotes_larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Κινητοποίηση με τρακτέρ μέσα στην πόλη (photos)

elon musk 9876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτοξεύεται η περιουσία του Έλον Μασκ: Στα 788 δισ. δολάρια με νέο ιστορικό ρεκόρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:58
lecornu_gallia_2301_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

OSCARS_NOVA
ADVERTORIAL

Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!

delcy-rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η Ροντρίγκες είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ να αναλάβει εξουσία πριν την σύλληψη του Μαδούρο

1 / 3