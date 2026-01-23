Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Μαρούσι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι μεταφέρθηκε ένας 16χρονος από τη μητέρα του στο νοσοκομείο «Μητέρα», λίγο πριν τις 17:00 χθες το απόγευμα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.
Ο ανήλικος είπε στους αστυνομικούς που μετέβησαν στο σημείο ότι περίπου στις 13:30, ενώ βρισκόταν στο Άλσος Συγγρού, δέχτηκε επίθεση από τρεις άγνωστους νεαρούς, οι οποίοι προσπάθησαν να του αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα και ο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
