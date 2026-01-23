Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Μαρούσι

Με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι μεταφέρθηκε ένας 16χρονος από τη μητέρα του στο νοσοκομείο «Μητέρα», λίγο πριν τις 17:00 χθες το απόγευμα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Ο ανήλικος είπε στους αστυνομικούς που μετέβησαν στο σημείο ότι περίπου στις 13:30, ενώ βρισκόταν στο Άλσος Συγγρού, δέχτηκε επίθεση από τρεις άγνωστους νεαρούς, οι οποίοι προσπάθησαν να του αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα και ο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

