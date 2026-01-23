search
23.01.2026 10:27

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις εκπαιδευτικών 

αρχειο

Με αίτημα να παρθούν πίσω όλες οι διώξεις και απολύσεις εκπαιδευτικών και με σύνθημα «κάτω η τρομοκρατία και η καταστολή, Κάτω τα χέρια από τα σωματεία-την απεργία – τους αγωνιστές» συνδικαλιστικές οργανώσεις πραγματοποιούν την Κυριακή 25 Γενάρη στις 12μ στο Πάντειο, συζήτηση και ανοιχτή συνέλευση.

Ολόκληρη η ανακοίνωσή τους:

«Την Τετάρτη 21 Γενάρη, εκδικαζόταν στην Τρίπολη η πρώτη παραπομπή τριών εκπαιδευτικών (δασκάλες στην Λακωνία),  για τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.

Κατά τη διάρκεια της μαζικής κινητοποίησης στην Τρίπολη με συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών και εργαζομένων από την Αττική και την Πελοπόννησο, αλλά και μαζικών συγκεντρώσεων σε πολλές πόλεις της χώρας, όπου οι αλληλέγγυοι αψήφησαν την καταρρακτώδη βροχή και την κυβερνητική τρομοκρατία για να υπερασπιστούν, στο πρόσωπο των τριών αγωνιστριών, το δικαίωμα στην απεργία, έγινε γνωστό ότι οι απολογίες των τριών εκπαιδευτικών αναβλήθηκαν για τις 30 Γενάρη. 

Ως τώρα, 2500 εκπαιδευτικοί  διώκονται πειθαρχικά επειδή αγωνίζονται ενάντια στις αντι-εκπαιδευτικές πολιτικές ενώ η Χρύσα Χοτζόγλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυνητική αργία και εκκρεμούν οι παραπομπές των Λάζου, Καψαλάκη, Τριανταφύλλου, Κάσση με το ίδιο ερώτημα.

Η κυβέρνηση έχει καταφύγει σε ωμή καταστολή, σε διώξεις και πειθαρχικά εκτός από τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια, όπου ο συνάδελφος Δημήτρης Αντωνίου έχει απολυθεί από το ΕΚΠΑ για τη αγωνιστική του στάση ενώ φοιτητές του ΕΚΠΑ και της Αρχιτεκτονικής διώκονται πειθαρχικά. Στις αρχές του Γενάρη κρίθηκε παράνομη η απεργία-αποχή των διοικητικών υπαλλήλων από τις διαγραφές φοιτητών από τα ΑΕΙ, ενώ τη Δευτέρα, 26/1, η κυβέρνηση προσφεύγει ξανά στα δικαστήρια ενάντια στην απεργία – αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Είναι συνολική η επίθεση σε όλους τους κλάδους, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στη νεολαία και σε κάθε φωνή που αντιστέκεται και διεκδικεί στη χώρα μας. 

Απέναντι στη βιομηχανία διώξεων της κυβέρνησης, με ψηφισμένο το νέο πειθαρχικό, δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής, εικονικών αγώνων και προσμονής για σωτήρες. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας! Μαζί με μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους όλων των κλάδων αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τις μάχες τις γενιάς μας!».

