23.01.2026 10:46

Αλλαγή έδρας για τη δίκη των Τεμπών ζήτησε η Καρυστιανού: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα» – Τι είπε για το κόμμα της (video)

23.01.2026 10:46
Την επιθυμία της να διεξαχθεί σε άλλο δικαστήριο η δίκη των Τεμπών, εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού.

Το πρωί βρέθηκε έξω από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για την συνέχεια της εκδίκασης για τα βίντεο και φεύγοντας έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο δικαστήριο…

«Το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα» είπε χαρακτηριστικά.

Οι ερωτήσεις για το επικείμενο κόμμα… έπεσαν βροχή με την ίδια να σχολιάζει στην αρνητική κριτική που δέχτηκε τελευταία ότι «για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε».

Επανέλαβε την ιδέα ενός κόμματος που θα έχει πολίτες από όλους τους χώρους, ενώ δεν απέφυγε να σχολιάσει και το δυστύχημα στην Ισπανία, κάνοντας μοιραία τις συγκρίσεις με όσα (δεν) έγιναν με τα Τέμπη.

«Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

