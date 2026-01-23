Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο του έτους – Όλες οι αργίες της χρονιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Αποκριών έχει ξεκινήσει, με το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου, να ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.
Η Τσικνοπέμπτη του 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει, φέτος, στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντάς μας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.
Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.
Οι αργίες το 2026 δημιουργούν αρκετά τριήμερα και παράλληλα, ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις και ξεκούραση!
Εκτός από το πρώτο τριήμερο των Αποκριών το 2026, από 21 έως 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) αναμένονται τα παρακάτω τριήμερα:
Τετραήμερο: 10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα). Αργίες: Μεγάλη Παρασκευή – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα
