23.01.2026 11:54

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο του έτους – Όλες οι αργίες της χρονιάς

23.01.2026 11:54
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Αποκριών έχει ξεκινήσει, με το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου, να ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η Τσικνοπέμπτη του 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει, φέτος, στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντάς μας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.

Τριήμερα – Τετραήμερα

Οι αργίες το 2026 δημιουργούν αρκετά τριήμερα και παράλληλα, ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις και ξεκούραση!

Εκτός από το πρώτο τριήμερο των Αποκριών το 2026, από 21 έως 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) αναμένονται τα παρακάτω τριήμερα:

  • 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
  • 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Τετραήμερο: 10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα). Αργίες: Μεγάλη Παρασκευή – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Όλες οι αργίες του 2026

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
  • Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

