Φαραντούρης: «Δεν έχω καταλάβει γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές» – Τι είπε για αμβλώσεις και Καρυστιανού (video)

Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το πολιτικό του μέλλον μίλησε μεταξύ άλλων ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης.

«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε ο ευρωβουλευτής, τονίζοντας, ότι «όσοι με διέγραψαν πρέπει να το μετανιώσουν, όχι εγώ».

Στη συνέχεια ο Νικόλας Φαραντούρης δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς θεσμική διαδικασία και χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις είπε πως «αυτό το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και χρόνια, έχει αποφασίσει η πολιτεία και οι θεσμοί και η επαναφορά του αυτή τη στιγμή μας βγάζει από πολύ σημαντικά ζητήματα».

«Ούτε κι εγώ έχω καταλάβει γιατί διεγράφην. Διεγράφην χωρίς να ακουστώ, χωρίς υπόμνημα, χωρίς διαδικασία. Είχα καλωσορίσει το δικαίωμα οποιουδήποτε να κατέβει στην πολιτική. Και προφανώς δεν μετανιώνω. Είναι υποχρέωση κάθε δημοκράτη πολίτη να καλωσορίσει οποινδήποτε χωρίς να ταυτίζεται απαραίτητα μαζί του. Νομίζω ότι ο φόβος ή η ανασφάλεια κάποιων οδήγησε σε βεβιασμένες κινήσεις. Είναι περσινά ξινά σταφύλια Αυτοί που το αποφάσισαν είναι εκείνοι που πρέπει να το μετανιώσουν, όχι εγώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βαριά ατζέντα που περιλαμβάνει ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και άμυνας.

«Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές»

Στη συνέχεια, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει ωστόσο να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2029.

«Είχα πει από την αρχή ότι σκοπεύω να τιμήσω τη θητεία μου μέχρι το 2029 και δεν σκοπεύω να κατέλθω υποψήφιος με κανένα κόμμα στις εθνικές εκλογές».

«Ως Έλληνας Ευρωβουλευτής εκπροσωπώ το σύνολο της Ελλάδας. Η αποστολή μου είναι ευρύτερη από τα στενά κομματικά όρια», ανέφερε.

