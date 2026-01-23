ΟΠΕΚΕΠΕ: Άσχετους με το σκάνδαλο μάρτυρες καλεί η ΝΔ, παρωδία στο κλείσιμο της εξεταστικής – Συγκάλυψη λέει η αντιπολίτευση

Σε άρον άρον κλείσιμο οδηγείται η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να δεχτεί τον εμπλουτισμό του καταλόγου μαρτύρων με πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση και με το «σβήσιμο» των εργασιών με εξέταση αναρμόδιων μαρτύρων που έχουν κληθεί από την ΝΔ.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση για την προθεσμία υποβολής πορισμάτων από τα κόμματα και περίπου στα μέσα του μήνα θα γίνει η συζήτηση των πορισμάτων στην Ολομέλεια.

Οι εργασίες ολοκληρώνονται με την εξέταση μαρτύρων από το … βαθύ παρελθόν. Την ερχόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή καλούνται πρόσωπα όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2010- 2012, η Κατερίνα Μπατζελή, η οποία υπήρξε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2007 – 2010, ο Γιώργος Ανωμερίτης (υπουργός Γεωργίας 1998 – 2001) και ο Στέφανος Τζουμάκας (υπουργός γεωργίας το 1996 – 1998).

Μετά από κρίσιμους μάρτυρες που πέρασαν από την Εξεταστική κατά την πρώτη φάση των εργασιών λόγω της εμπλοκής τους με το σκάνδαλο την κρίσιμη περίοδο μετά το 2019, όπως η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, και οι επονομαζόμενοι «Χασάπης» και «Φράπες», η Επιτροπή πέρασε σε μάρτυρες της περιόδου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (2015 – 2019) και στη συνέχεια στην περίοδο 2013 – 2015, επιχειρώντας την διάχυση ευθυνών σε σχέση με την «τεχνική λύση».

Είναι ενδεικτικό ότι στην αρχή της εβδομάδας εξετάστηκαν πρόσωπα όπως ο Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος «πέρασε» από το υπουργείο για ένα μήνα, ή τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ο οποίος ήταν υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2015. Σήμερα σειρά είχε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Αποστολάκος, την περίοδο 2013 – 2015 και ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού την ίδια περίοδο Αλέξανδρος Οφίδης. Ο τελευταίος ρωτήθηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου αν υπήρχαν παρεμβάσεις βουλευτών και απάντησε πως στον ίδιο δεν υπήρξαν τέτοιες παρεμβάσεις βουλευτών παρά μόνο επικοινωνίες προκειμένου να πληροφορηθούν πότε θα γίνουν οι πληρωμές. «Ποτέ κανένας δε μου ζήτησε κάποια παράνομη πράξη» ανέφερε.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν οργανωμένη συγκάλυψη με κλήση μαρτύρων χωρίς αρμοδιότητα κι εμπλοκή

«Άλλος ένας μάρτυρας χωρίς γνώση και ρόλο την κρίσιμη περίοδο κατά την οποία οργανώθηκε και λειτούργησε η εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της οργανωμένης συγκάλυψης» σχολίαζαν πηγές του ΠΑΣΟΚ. Η ίδια πλευρά, προ δύο ημερών έκανε λόγο για «ξεκάθαρη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει τις ευθύνες της, επιχειρώντας να κλείσει πρόωρα την εξέταση της περιόδου 2019–2025, δηλαδή της περιόδου κατά την οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δημιουργήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης». Επιχειρώντας «με την κλήτευση αναρμόδιων μαρτύρων» να μετατοπίσει τη συζήτηση στις λεγόμενες «διαχρονικές παθογένειες» του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων.

Αντιστοίχως, ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή της εβδομάδας κατήγγειλε τον Μακάριο Λαζαρίδη, εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική για προσπάθεια «να φορτώσει το “γαλάζιο” σκάνδαλο σε υπηρεσιακούς υπουργούς ή σε υπουργούς που πέρασαν ελάχιστες εβδομάδες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» καταλογίζοντάς του «πολιτική θρασυδειλία». «Πρόκειται για την κλασική δεξιά συνταγή συγκάλυψης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, δηλαδή «όταν το σκάνδαλο μυρίζει “γαλάζια” εξουσία, το πετάμε σε αυτούς που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα ή εμπλοκή».

To πρόγραμμα εξέτασης μαρτύρων την ερχόμενη εβδομάδα έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/1: Χαλκιά Δήμητρα, Μόσχος Κορασίδης

ΤΡΙΤΗ 27/1: Γιώργος Καρασμάνης, Κώστας Σκανδαλίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1: Κατερίνα Μπατζελή, Γιώργος Ανωμερίτης

ΠΕΜΠΤΗ 29/1: Στέφανος Τζουμάκας, Αλέξανδρος Κοντός

Επίσης, την Τρίτη 3/2 καλείται ο πρώην υπουργός ΝΔ Σωτήρης Χατζηγάκης και την ίδια μέρα θα συζητηθεί η προθεσμία υποβολής πορισμάτων.

