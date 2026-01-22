search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 17:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 15:15

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτο βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας»

22.01.2026 15:15
kaklamanis_2201_1920-1080_new

Καταδικάζει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τις χθεσινές δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες, Διονύση Βαλτογιάννη, περί της διαγραφής χρεών των αγροτών το 1968.

«Είναι απαράδεκτη», αναφέρει σε δήλωσή του «οποιαδήποτε αναφορά από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας».

Ταυτόχρονα σημειώνει πως «είναι όμως ευχάριστη η άμεση αντίδραση στην Ολομέλεια του Προεδρείου, της Κυβέρνησης και του συνόλου των εκπροσώπων των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας. Διότι 52 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, πολύ δε περισσότερο να αναπολούμε αυτή τη ζοφερή περίοδο που η χώρα και η κοινωνία οπισθοδρόμησαν με τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε».

Διαβάστε επίσης:

Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων: Νεότερη ενημέρωση στα επόμενα 24ωρα – «Ψευδές το δίλημμα “εμβόλιο ή βιοασφάλεια”»

Mercosur: Εκτεθειμένη και η ελληνική κυβέρνηση που ακολούθησε τυφλά το ευρωπαϊκό βιομηχανικό λόμπι – Αυταπάτες και λάθη

Κεραμέως: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου – Τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Τραμπ από το «America First» στο America Alone: Απειλές, αναδιπλώσεις, ανιστόρητες δηλώσεις και η… ελπίδα του Νοεμβρίου

p_1200_1819583 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το τετρακίνητο Cupra Terramar 2.0 TSI με τους 265ps

1
ADVERTORIAL

Τρίτος χρόνος επιτυχίας της παιδικής παράστασης «Ο αόρατος Τονίνο» του Τζάνι Ροντάρι

kakokairia_dromoi
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Αθήνα συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας

syntrivi-falcon
ΚΟΣΜΟΣ

Το Falcon δεν εξερράγη: Τι αναφέρει το προκαταρκτικό πόρισμα για τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τον Λίβυο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 17:05
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Τραμπ από το «America First» στο America Alone: Απειλές, αναδιπλώσεις, ανιστόρητες δηλώσεις και η… ελπίδα του Νοεμβρίου

p_1200_1819583 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το τετρακίνητο Cupra Terramar 2.0 TSI με τους 265ps

1
ADVERTORIAL

Τρίτος χρόνος επιτυχίας της παιδικής παράστασης «Ο αόρατος Τονίνο» του Τζάνι Ροντάρι

1 / 3