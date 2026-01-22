Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτο βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας»

Καταδικάζει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τις χθεσινές δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες, Διονύση Βαλτογιάννη, περί της διαγραφής χρεών των αγροτών το 1968.

«Είναι απαράδεκτη», αναφέρει σε δήλωσή του «οποιαδήποτε αναφορά από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας».

Ταυτόχρονα σημειώνει πως «είναι όμως ευχάριστη η άμεση αντίδραση στην Ολομέλεια του Προεδρείου, της Κυβέρνησης και του συνόλου των εκπροσώπων των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας. Διότι 52 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, πολύ δε περισσότερο να αναπολούμε αυτή τη ζοφερή περίοδο που η χώρα και η κοινωνία οπισθοδρόμησαν με τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε».

