Κεραμέως: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου – Τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις (video)

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Αυτό δήλωσε το πρωί της Πέμπτης (22/1) η Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως κεντρικός στόχος του υπουργείου είναι η αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας σύμβασης, επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ενώ όπως υπογράμμισε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο.

«Συλλογικές συμβάσεις εργασίας σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς και παροχές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια επέκτασης.

Ερωτηθείσα γιατί δεν ήρθε νωρίτερα το νομοσχέδιο, η υπουργός υποστήριξε ότι έπρεπε να προηγηθεί εξυγίανση της αγοράς εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ανεργία στο 18%, με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Όπως ανέφερε, η μείωση της ανεργίας στο 8% και η ενίσχυση της συμμόρφωσης στην εργατική νομοθεσία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής συμφωνίας.

«Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου»

Η υπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι από την 1η Απριλίου θα ισχύσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Όπως τόνισε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027.

Από τα μέσα του 2027, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

Η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ακόμα ότι στις 16 Φεβρουαρίου παύει η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία.

Επίσης, η υπουργός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της 50ής Ημέρας Καριέρας στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με 300 επιχειρήσεις και πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο εξωτερικό θα συνεχιστεί το 2025 σε Λονδίνο και Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλέστηκε η υπουργός, 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα την τελευταία δεκαετία, ενώ υπενθύμισε τα φορολογικά κίνητρα και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν ήδη περιοριστεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, με νέα μείωση προγραμματισμένη για το 2027.

Τέλος, η υπουργός ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης:

Η δύσκολη ισορροπία Μητσοτάκη ανάμεσα σε Τραμπ και Ευρώπη – Η σύγκρουση φέρνει διλήμματα στην Αθήνα

Νέα Αριστερά σε σταυροδρόμι: Μεταξύ διάσπασης και προσωρινού συμβιβασμού

Ο Μητσοτάκης δεν πάει στο Νταβός, απευθείας στις Βρυξέλλες το απόγευμα