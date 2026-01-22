Νέα Αριστερά σε σταυροδρόμι: Μεταξύ διάσπασης και προσωρινού συμβιβασμού

Ξεκινά σήμερα το Προγραμματικό Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, το οποίο θεωρείται κρίσιμης σημασίας, καθώς βρίσκει το κόμμα σε σταυροδρόμι, υπό την έννοια ότι υπάρχουν δύο βασικά «μπλοκ» (κι ένα τρίτο ενδιάμεσο και μικρότερο) που μπορεί να συμφωνούν στα προγραμματικά, αλλά διαφωνούν στο στρατηγικής σημασίας ζήτημα περί των συμμαχιών.

Οι εργασίες αρχίζουν απόψε το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την εισηγητική ομιλία του Αλέξη Χαρίτση (20.30), ενώ ως το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται να συζητηθούν οι προγραμματικές θέσεις και θα ακολουθήσει η δύσκολη συζήτηση για τις συμμαχίες, που αναμένεται να κρίνει και την κατάληξη, την Κυριακή. Μέχρι την ώρα που γραφόταν αυτό το κείμενο δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το πώς θα κινηθεί ο Αλέξης Χαρίτσης και αν θα επιλέξει να «κλωτσήσει το τενεκεδάκι» λίγο παρακάτω, δεδομένου και του ρευστού πολιτικού τοπίου, ή αν μετά και το σήμα Τσίπρα ότι το κόμμα θα γίνει, έστω και με αργούς ρυθμούς, θα επιλέξει να κάνει τώρα τη σύγκρουση. Φαίνεται πάντως ότι όλα θα εξαρτηθούν και από το πόσο «σκληρή» θα είναι η στάση της άλλης πλευράς (δηλαδή της ομάδας υπό τον γραμματέα της Κ.Ε. Γαβριήλ Σακελλαρίδη).

Τα προμηνύματα ξεκίνησαν με την παρέμβαση της Νεολαίας, η οποία στο δικό της κείμενο συμβολής που έδωσε στη δημοσιότητα προχθές κινείται κοντά στη λογική Σακελλαρίδη περί αυτόνομης και διακριτής παρουσίας του κόμματος, με προτεραιότητα την ενίσχυσή του και την προσπάθεια για την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε δεύτερο χρόνο.

Η Νεολαία «καίει» τις γέφυρες με τον Τσίπρα χαρακτηρίζοντάς τον «αρχιτέκτονα της κρίσης στον προοδευτικό χώρο», ενώ δεν παραλείπει την κριτική στον Χαρίτση για το «Λαϊκό Μέτωπο», στρατηγική που χαρακτηρίζει «αδιέξοδη» και ότι δημιουργεί στο κόμμα εσωστρέφεια και αναμονή. Περαιτέρω σημειώνει ότι το Λαϊκό Μέτωπο αποτελεί διαδικασία άθροισης δυνάμεων «από τα πάνω», με δυνάμεις (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας) που «δεν καταφέρνουν να οριοθετηθούν απέναντι στη Δεξιά» και «δεν φαίνονται να απομακρύνονται από τις λογικές συναίνεσης στην κυβερνητική πολιτική».

Υπενθυμίζεται πως ο Χαρίτσης και 8 ακόμα βουλευτές – Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Οζγκιούρ Φερχάτ, Θεανώ Φωτίου – και τρία μέλη του Πολιτικού Γραφείου (Μαρία Βαμβουρέλη, Κωστής Καρπόζηλος, Νίκος Μπίστης) επιχειρηματολογούν ως εξής υπέρ των προοδευτικών συμμαχιών στο κείμενο συμβολής που έχουν καταθέσει:

«Η Νέα Αριστερά μπορεί και πρέπει να εργαστεί για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου και ενός κοινού ψηφοδελτίου με όλες, χωρίς αποκλεισμούς, τις δυνάμεις που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον χώρο της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας», δηλαδή με «όλες τις δυνάμεις που αντιλαμβάνονται ότι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου διευκολύνει το καθεστώς Μητσοτάκη (…)». Και καλούν σε «αποσαφήνιση των αποφάσεων του πρώτου συνεδρίου στην κατεύθυνση της άμεσης πρότασης για εκλογική συνεργασία των δυνάμεων που αναφέρονται στον χώρο της Αριστεράς και ταυτόχρονης πίεσης για τη συγκρότηση των ευρύτερων δυνατά συμμαχιών στη λογική του Λαϊκού Μετώπου».

Το μπλοκ Σακελλαρίδη έχει καταθέσει κείμενο συμβολής που υπογράφουν 14 μέλη του Πολιτικού Γραφείου: Ελευθερία Αγγέλη, Εύη Αποστολάκη, Μαρία Γιαννακάκη, Έφη Καλαμαρά, Πέτρος Καλκανδής, Βασιλική Κατριβάνου, Κατερίνα Κνήτου, Μακρίνα Βιόλα Κώστη, Πάνος Λάμπρου, Χάρις Ματσούκα, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Πάνος Σκουρλέτης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γιάννης Τσιλίκας. Η πλευρά αυτή μιλά για «διακριτή ταυτότητα της Νέας Αριστεράς» και ανάγκη επιστροφής στον αρχικό σκοπό για «τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, ριζοσπαστικής, προγραμματικά συγκροτημένης Αριστεράς, που θα κρίνεται από το περιεχόμενό της, όχι από το πού θα χωρέσει».

Διαβάστε επίσης:

Pulse: Ποιες οι δεξαμενές για τα «υπό κατασκευή» κόμματα – Στο 31% η αποδοχή της Καρυστιανού, στο 19% του Τσίπρα

Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη: Τα «πανωγραψίματα» του Πάγκαλου, οι «ψεκασμένοι», ο ορός αλήθειας και το Predator

Ανδρουλάκης: «Όχι» στη Διακομματική Μητσοτάκη, διάλογος ουσίας για μια Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας