Ανδρουλάκης: «Όχι» στη Διακομματική Μητσοτάκη, διάλογος ουσίας για μια Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τον προσχηματικό και επικοινωνιακό διάλογο της διακομματικής που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία και προτείνει δικό του διάλογο «ουσίας» με κόμματα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγροτικής και κτηνοτροφική παραγωγής. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, αφού προηγουμένως άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της επιλογές, καταλογίζοντάς της ότι αυτές έχουν φέρει τον αγροτικό τομέα σε οριακό σημείο.

Ξεκινώντας την ομιλία του αναφέρθηκε στην απουσία Μητσοτάκη από τη συζήτηση: «Μετά από 7 χρόνια ο πρωθυπουργός θυμήθηκε τώρα να ανοίξει τον διάλογο με τα υπόλοιπα κόμματα» αλλά «ο ίδιος απουσιάζει». «Δεν μπορούσε ο πρωθυπουργός να αναβάλει τη συζήτηση σήμερα και να γίνει σε μια ημερομηνία με τον ίδιο παρόντα;» διερωτήθηκε. «Τόσο μεγάλη υποτίμηση και περιφρόνηση, σε ένα θέμα με πολύ μεγάλη βαρύτητα;».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προτείνει μια διακομματική επιτροπή «με σημαδεμένη πλειοψηφία και χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες». «Με ποια αξιοπιστία το κάνετε αυτό» ρώτησε, όταν «έχετε αλλάξει 5 υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και 7 διοικητές ΟΠΕΚΕΠΕ», και «αποκλείσατε τον πρωτογενή τομέα από το Ταμείο Ανάκαμψης», ενώ «έχετε αποτύχει να ελέγξετε το κόστος παραγωγής με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί 40% τα τελευταία χρόνια».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ριφιφί της γαλάζιας συμμορίας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως «ο πρωτογενής τομέας είναι σε οριακό σημείο» και επέρριψε την απόλυτη ευθύνη στην κυβέρνηση τις πολιτικές της που διέπονται όπως είπε από έλλειψη σχεδίου, αλαζονεία, διαφθορά και την παντελή διάθεση πραγματικού διαλόγου με τον κόσμο της παραγωγής.

Αποκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «κορυφή του παγόβουνου», και «ριφιφί πρωτοφανές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εις βάρος των έντιμων παραγωγών από τη γαλάζια συμμορία». «Για να συμμαζέψτε τα ασυμμάζευτα τον μεταφέρατε στην ΑΑΔΕ. Πού αλλού στην Ευρώπη υπάρχει αναπτυξιακός οργανισμός, πρωτογενούς τομέα που υπάγεται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό;» διερωτήθηκε ειρωνικά. «Μπορεί η ΑΑΔΕ να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την αγροτική πολιτική; Ας γινόταν για ένα χρόνο» τόνισε.

Καταλόγισε θράσος στην κυβέρνηση αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι η υπαγωγή στην ΑΑΔΕ έφερε αποτελέσματα, και αυξήθηκαν οι ενισχύσεις. «Κ. Τσιάρα, κ.Χατζηδάκη ζείτε σε εικονική πραγματικότητα; Έχετε καταπιεί την ομάδα αλήθειας;» είπε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα. «Είστε ψεύτες και επικίνδυνοι».

«Η ΝΔ παρέδωσε τον ενεργειακό χώρο στους Ολιγάρχες»

Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση και για το ενεργειακό κόστος. «Σε όλη την Ευρώπη η ενεργειακή πράσινη μετάβαση είναι για να στηρίξει τη κοινωνία και την παραγωγή με χαμηλό κόστος παραγωγής» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «η ΝΔ παρέδωσε τον ενεργειακό χώρο στους ολιγάρχες για να έχουν σε ομηρία την ελληνική κοινωνία και την ενεργειακή παραγωγή. Θύμα της ενεργειακή μετάβασης ο ίδιος ο λαός ενώ θα πρεπε να είναι το μεγάλο του όπλο».

Ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για 7 λεπτά την κιλοβατώρα, 5 ευρώ το μήνα το πάγιο και 120 δόσεις για τις οφειλές με έκπτωση 20% στους συνεπείς καταναλωτές. Και απέναντι στο κυβερνητικό επιχείρημα ότι η Ελλάδα έχει την πιο φθηνή κιλοβατώρα στην Ευρώπη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέτεινε: «Αποκρύπτετε ότι στα υπόλοιπα κράτη ήδη συγκρατούν το κόστος οι ενεργειακές κοινότητες που εδώ δεν υπάρχουν».

«Είστε απολύτως υπεύθυνοι που ξέφυγε η ευλογιά»

Στο σκέλος για την ευλογιά ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως τα τελευταία 7 χρόνια κατέρρευσαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, μισό εκατομμύριο ζώα σφαγιάστηκαν σε 18 μήνες, υπήρξαν χαμένα εισοδήματα, κατεστραμμένες τοπικές οικονομίες, γιατί η κυβέρνηση επέλεξε «τη γενικευμένη εκρίζωση, χωρίς στρατηγική» και παρέκαμψε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «τις οποίες μας αποκρύψατε, κατά τα άλλα θέλετε διάλογο με ειλικρίνεια». Υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τις συστάσεις αυτές η κυβέρνηση δεν δήλωνε συστηματικά τα κρούσματα, δεν πλήρωνε έγκαιρα τις αποζημιώσεις κι άφησε τις περιφέρειες χωρίς πόρους. Απευθυνόμενος στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη, σημείωσε: «η αλληλογραφία της Κομισιόν με το υπουργείο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δεν αναφέρει κ. Χατζηδάκη ότι σας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοπικούς εμβολιασμούς ως μέτρο ανάσχεσης της ευλογιάς;» και την ίδια στιγμή κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση άφησε να αιωρείται ότι «δήθεν μας το απαγορεύουν».

«Είστε απολύτως υπεύθυνοι που πρώτη φορά ξέφυγε η ευλογιά στη χώρα μας», κατέληξε «ξέρατε την ύπαρξη της αλληλογραφίας αφήσατε να καταρρεύσουν οι μηχανισμοί». Ως προς τη συμφωνία με την Mercosur εγκάλεσε την κυβέρνηση για το ότι δεν διαπραγματεύτηκε ισχυρά αντισταθμιστικά κίνητρα για τη χώρα και αντίβαρο για τους αγρότες. «Τι θα γίνει, έρχονται κι άλλες συμφωνίες με Ινδία, Ινδονησία, υπάρχει στρατηγική ή θα πηγαίνουμε έτσι με ραντεβού στα τυφλά;» ανέφερε ειρωνικά.

Διάλογος για μία Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας

Τέλος σε ό,τι αφορά τον διάλογο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι η κυβέρνηση θα εργαλειοποιήσει και την Διακομματική Επιτροπή όπως έκανε με τις Εξεταστικές. Ως εκ τούτου πρότεινε την συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα σε τρία στάδια.

Σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα, τους πρώτους 4 μήνες μια ανεξάρτητη επιτροπή κορυφαίων ειδικών θα καταρτίσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής. Στη συνέχεια «θα ανοίξουμε ουσιαστικό διάλογο με τη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των φορέων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής»

Και μετά από αυτό το στάδιο «θα έρθει η ώρα και της δημοκρατικής νομιμοποίησης, θα προχωρήσουμε στη θεσμική κατοχύρωσή της στη Βουλή, με όρους συναίνεσης, δεσμευτικής για την επόμενη δεκαετία ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα, προβλεψιμότητα, πέρα από τους κυβερνητικούς κύκλους». Το ΠΑΣΟΚ, κατέληξε «απορρίπτει σήμερα τον προσχηματικό και επικοινωνιακό διάλογο και προτείνει διάλογο ουσίας με μόνο στόχο την ενίσχυση όλων των παραγωγών της πατρίδας μας».

