Διακομματική για τον πρωτογενή τομέα: «Όχι» από ΝΔ στο αίτημα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να μπουν οι προτάσεις τους σε ψηφοφορία

Με εντάσεις για τα διαδικαστικά ξεκίνησε στην Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Στη συζήτηση πάντως δεν θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει προγραμματισμένο ταξίδι στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις και όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ζήτησε η πρόταση του κόμματός του για σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας να μπει σε ψηφοφορία η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημά του.

«Εμείς λέμε “ναι” στο διάλογο, αλλά όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος, ζητώντας διάλογο μέσα από την επεξεργασία προτάσεων και ρεαλιστικών λύσεων από την ίδια την επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς, την κοινωνία.

Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς σημείωσε ότι είναι νόμιμο δικαίωμα των άλλων κομμάτων να εισηγούνται άλλη διαδικασία και ζήτησε να μπουν όλες οι προτάσεις σε ψηφοφορία. Παρέπεμψε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο του 2025 για μια την πρωτογενή παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη (την οποία κατέθεσε και σήμερα) και καταλόγισε στην κυβερνητική πλειοψηφία προθέσεις περί «καταστολής του διαλόγου» και υποβιβασμό της συζήτησης σε δυο τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με ειδικό θέμα την αγροτική παραγωγή, όπως επιλέγει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης.

Ο αντιπρόεδρος του Σώματος Θανάσης Μπούρας τόνισε πως η σημερινή διαδικασία αφορά την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτό αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων. Και η ελάσσον αντιπολίτευση πάντως έκανε λόγο για «προσχηματική» πρόταση εκ μέρους της ΝΔ.

Επίσης, ο Γιάννης Οικονόμου ο οποίος θα αναλάβει πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής που θα συσταθεί, τόνισε πως η ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα είναι εθνικό ζήτημα και πως οι πολίτες απαιτούν διακομματική συνεννόηση και εθνικό σχέδιο, όχι πολιτικά τερτίπια και υπεκφυγές.

