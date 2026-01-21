Βουλή: Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, κατέθεσε στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος, ενόψει της συζήτησης επί της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Κουμουνδούρου προτείνει τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής υπό την αιγίδα της Βουλής, με συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων, των αγροτών/παραγωγών και των συνεταιριστικών τους φορέων, της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκής και ΓΕΩΤΕΕ και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.

Στόχος του Συμβουλίου θα είναι η αντιμετώπιση των οξυμένων και διαρθρωτικών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα της χώρας και για τη συγκρότηση και εφαρμογή στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας.

Αναλυτικά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Κακλαμάνη

ΘΕΜΑ: Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής με ευθύνη και εποπτεία της Βουλής

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, σας καταθέτω και εγγράφως την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την σύσταση και λειτουργία με ευθύνη και εποπτεία της ελληνικής Βουλής, Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση των οξυμένων και διαρθρωτικών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα της χώρας και για τη συγκρότηση και εφαρμογή στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας.

Η πρόταση αυτή έχει ήδη διατυπωθεί δημόσια εκ μέρους μας, από τον Ιανουάριο του 2025, κατά την παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του Κόμματός μας για τον πρωτογενή τομέα.

Η συγκρότηση και λειτουργία με μόνιμα χαρακτηριστικά Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής κρίνεται αναγκαία σήμερα που ο πρωτογενής τομέας της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολυεπίπεδη κρίση, που εκδηλώνεται με:

δραματική αύξηση του κόστους παραγωγής,

απώλεια εισοδήματος αγροτών και κτηνοτρόφων,

αμφισβήτηση καλλιεργειών εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και αδυναμία υποδομών,

επαναλαμβανόμενες ζωονόσους και φυτοϋγειονομικές απειλές,

έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού

αδυναμία ισχυρής εθνικής πρότασης στη διαπραγμάτευση της ΚΑΠ

αμφισβήτηση ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πρωτογενούς τομέα από την οδηγία Mercosur και άλλες διεθνείς εξελίξεις, όπως ο πόλεμος των δασμών και η καθυστέρηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης

ακραία σκάνδαλα διαφθοράς στις αγροτικές ευρωπαϊκές ενισχύσεις και κλοπή πόρων από τους τίμιους αγρότες και αγρότισσες

αποδυνάμωση επάρκειας και δομών της πολιτείας.

Η πρόταση του κ. Πρωθυπουργού για σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και μακροπρόθεσμων προβλημάτων του πρωτογενή τομέα, καθώς πρόκειται για πρόσκαιρο και περιορισμένου ρόλου σχήμα, που θα λειτουργήσει απλά ως επικοινωνιακό κάλυμμα της έλλειψης διαλόγους και των ευθυνών της κυβέρνησης για την βαθιά κρίση στον αγροτικό τομέα της χώρας μας.

Αντιθέτως, απαιτείται ένα μόνιμο, θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο, με διευρυμένη συμμετοχή και πραγματική δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού και παρακολούθησης της αγροτικής πολιτικής.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής υπό την αιγίδα της Βουλής, με συμμετοχή:

των πολιτικών κομμάτων,

των αγροτών/παραγωγών και των συνεταιριστικών τους φορέων,

της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκής και ΓΕΩΤΕΕ, και

εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.

Ένα τέτοιο όργανο μπορεί να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός διαλόγου, στρατηγικού σχεδιασμού και τεκμηριωμένης χάραξης και παρακολούθησης της πολιτικής, με στόχο:

τη διαμόρφωση εθνικής αγροτικής στρατηγικής και κλαδικών πολιτικών,

την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ και του Εθνικού Σχεδίου εφαρμογής της

την αντιμετώπιση κρίσεων (κόστος παραγωγής, κλιματική αλλαγή, ζωονόσοι),

τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και των ελληνικών προϊόντων

την αναζωογόνηση της υπαίθρου και της αναστροφής της δημογραφικής εγκατάλειψης, και

τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών.

Μόνο ένα μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής θα ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου και αντιστοιχεί στην πολιτική ευθύνη της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Παρακαλούμε η πρότασή μας να τεθεί στη διαδικασία της συζήτησης και της σχετικής έγκρισης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Φάμελλος Σωκράτης

Διαβάστε επίσης:

Η Τζάκρη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με την Καρυστιανού

Μαρία Καρυστιανού: Καμπανάκι και στη ΝΔ για τη δεξιά ατζέντα του νέου κόμματος

Τύμπανα πολέμου στο ΠΑΣΟΚ: Όλοι εναντίον όλων στο τετράγωνο Ανδρουλάκη, Δούκα, Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου (οι διάλογοι)