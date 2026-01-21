Τύμπανα πολέμου στο ΠΑΣΟΚ: Όλοι εναντίον όλων στο τετράγωνο Ανδρουλάκη, Δούκα, Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου (οι διάλογοι)

Τύμπανα πολέμου ακούστηκαν στην συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ που επισκίασαν τις ανακοινώσεις για το συνέδριο. Οι συνεδριακές διαδικασίες όπως ανακοινώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα γίνουν στις 27-29 Μαρτίου. Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδειξε μια σταδιακή αλλαγή πλεύσης στην στρατηγική για τις συνεργασίες σε συνέχεια του προσκλητηρίου που έκανε στις προοδευτικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο από την Πεύκη.

Ανδρουλάκης: «Θα καλέσω τα προοδευτικά κόμματα στο συνέδριο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για συνέδριο διεύρυνσης. «Στο συνέδριο μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα. Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία» τόνισε.

Δούκας: «Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε»

Στη συνέχεια υπήρξε μετωπική σύγκρουση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Χάρη Δούκα ο οποίος έριξε νέες βολές λέγοντας ότι η στρατηγική του κόμματος έχει αποτύχει. «Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», τόνισε ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Στη συνέχεια και εξαιτίας της δημοσιοποίησης της τοποθέτησης Δούκα στα ΜΜΕ υπήρξε και μετωπική σύγκρουση του Δημάρχου με την Άννα Διαμαντοπούλου. «Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση πολιτικού οργάνου», είπε δείχνοντας τα δημοσιεύματα στα σάιτ.

Κατρίνης: Να ανοίξει προγραμματική συζήτηση με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Κατρίνης έβαλε στο τραπέζι το θέμα της προγραμματικής συζήτησης με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου με στόχο προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. «Το συνέδριο πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Ένα συνέδριο που θα δείξει καθαρά το δρόμο της αλλαγής και της νίκης στις εκλογές: Τολμηρή ατζέντα, προγραμματική συζήτηση με προοδευτικά κόμματα, συλλογικές και θεσμικές αποφάσεις, δημοκρατικές διαδικασίες» τόνισε.

Αναλυτικά οι διάλογοι:

Αντιπαράθεση Ανδρουλάκη- Δούκα για τα ψηφοδέλτια

Ανδρουλάκης: Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα.

Δούκας: Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;

Αντιπαράθεση Γερουλάνου- Ανδρουλάκη για τα όργανα

Γερουλάνος: Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων.

Ανδρουλάκης: Πως γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;

Γερουλάνος: Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα.

Ανδρουλάκης: Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ.

Γερουλάνος: Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω

Αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου- Δούκα για τις διαρροές

Διαμαντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνεις; Δεν είναι δημόσια συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου Ντροπή!

Δούκας: Γιατί; Μυστικό είναι;

Διαμαντοπούλου: Είμαστε τόσοι εδώ!

Όλοι στην πίτα του Γερουλάνου στο Caravel: Παρόντες Ανδρουλάκης, Παπανδρέου και Δούκας

Με αυτό το κλίμα οι διαχωριστικές γραμμές στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη χαραχθεί και όπως όλα δείχνουν το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Παράλληλα και μετά την συνεδρίαση της ΚΟΕΣ ο Παύλος Γερουλάνος έκοψε την πίτα του για το νέο έτος στο Caravel με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται. Το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος μάλιστα έκοψε μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο την πίτα, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Χάρης Δούκας και πολλοί βουλευτές του κόμματος. Εκεί ήταν: ο Δημήτρης Μάντζος, ο Δημήτρης Μπιάγκης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Μανόλης Χνάρης, ο Γιάννης Τσιμαρης, ο Ανδρέας Πουλάς, η Νάγια Γρηγοράκου, η Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Τάσος Νικολαΐδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Απόστολος Πάνας, ο Μιχάλης Κατρινης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο υπεύθυνος για την Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης.

Διαβάστε επίσης

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: «Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση»

Βολές Χάρη Δούκα σε Ανδρουλάκη: «Η στρατηγική μας απέτυχε» – Επιμένει στο ψήφισμα κατά της συνεργασίας με ΝΔ – Στην επίθεση κι ο Γερουλάνος

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 27-29 Μαρτίου: Προσκλητήριο Ανδρουλάκη για διεύρυνση και τραπέζια διαλόγου με προοδευτικά κόμματα – Τι είπε για Καρυστιανού