search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 20:54
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 20:07

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: «Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση»

20.01.2026 20:07
anna-diamadopoulou

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, μετά την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος χαρακτήρισε αποτυχημένη τη γραμμή Ανδρουλάκη. 

Τον λόγο πήρε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, ζητώντας εξηγήσεις για τη διαρροή της τοποθέτησης του. 

«Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση πολιτικού οργάνου», είπε δείχνοντας τα δημοσιεύματα στα σάιτ.

Με τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά

Για αν απαντήσει ο Χάρης Δούκας: «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου».

Τι είπε ο Χάρης Δούκας

Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε τη γραμμή Ανδρουλάκη αποτυχημένη, τονίζοντας ότι η πρωτιά απομακρύνεται. «Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται»,

Ζητησε, ακόμα, να υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ: «Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς «ναι μεν αλλά». Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό bullet, σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης». 

Διαβάστε επίσης

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 27-29 Μαρτίου: Προσκλητήριο Ανδρουλάκη για διεύρυνση και τραπέζια διαλόγου με προοδευτικά κόμματα – Τι είπε για Καρυστιανού

Βολές Χάρη Δούκα σε Ανδρουλάκη: «Η στρατηγική μας απέτυχε» – Επιμένει στο ψήφισμα κατά της συνεργασίας με ΝΔ – Στην επίθεση κι ο Γερουλάνος

Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Η κολλημένη βελόνα στα ποσοστά και η πίτα του Γερουλάνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες της Νίκαιας και του Ε65 – Νέα πανελλαδική για κάθοδο στην Αθήνα

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο στη διάρκεια εκδήλωσης με τον ΠτΔ

newsom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να αντισταθούν στον Τραμπ: «Είναι απλώς αξιολύπητο» (Video)

russell-brand
LIFESTYLE

Ελεύθερος με εγγύηση o Ράσελ Μπραντ μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 20:53
agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες της Νίκαιας και του Ε65 – Νέα πανελλαδική για κάθοδο στην Αθήνα

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο στη διάρκεια εκδήλωσης με τον ΠτΔ

1 / 3