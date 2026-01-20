Επίθεση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: «Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, μετά την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος χαρακτήρισε αποτυχημένη τη γραμμή Ανδρουλάκη.

Τον λόγο πήρε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, ζητώντας εξηγήσεις για τη διαρροή της τοποθέτησης του.

«Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση πολιτικού οργάνου», είπε δείχνοντας τα δημοσιεύματα στα σάιτ.

Με τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά

Για αν απαντήσει ο Χάρης Δούκας: «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου».

Τι είπε ο Χάρης Δούκας

Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε τη γραμμή Ανδρουλάκη αποτυχημένη, τονίζοντας ότι η πρωτιά απομακρύνεται. «Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται»,

Ζητησε, ακόμα, να υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ: «Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς «ναι μεν αλλά». Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό bullet, σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης».

