Η Τζάκρη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με την Καρυστιανού

Ανοιχτό άφησε η Θεοδώρα Τζάκρη το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με τη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι σε αυτή τη φάση δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών.

Η βουλευτής και αντιπρόεδρος τους Κινήματος Δημοκρατίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν».

Όπως ανέφερε, κάθε πιθανή σύμπραξη θα κριθεί με βάση τις πολιτικές θέσεις της κυρίας Καρυστιανού.

«Θα πρέπει πρώτα να δρούμε το σύνολο των προτάσεών της και τις θέσεις της», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «δεν αποκλείω τίποτα».

