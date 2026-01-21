Μαρία Καρυστιανού: Καμπανάκι και στη ΝΔ για τη δεξιά ατζέντα του νέου κόμματος 

Ιδιαίτερα θορυβημένα εμφανίζονται τα κυβερνητικά στελέχη από τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, αφού μετά την τοποθέτηση της για τις αμβλώσεις, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών μάλλον περισσότερο «ακουμπά» τα όσα θα συμβούν στην δεξιά πολυκατοικία παρά όλο το πολιτικό φάσμα όπως πίστευαν μέχρι σήμερα.

Η τοποθέτηση της για το θέμα των αμβλώσεων το οποίο σύμφωνα με τις δηλώσεις της πρέπει να μπεί σε διαβούλευση, έδειξε ξεκάθαρα ότι το αφήγημα της Μαρίας Καρυστιανού αφορά κυρίως τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα παρά την αριστερά και την κεντροαριστερά.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό, στις 13 ∆εκεμβρίου σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της κίνησης «Εξοδος», απευθύνοντας χαιρετισμό τάχθηκε «κατά του Ψηφιακού Ολοκληρωτισμού», δηλαδή κατά της ψηφιακής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού. «Θα βρίσκομαι πάντα απέναντι σε κάθε μορφή αθέμιτης υποχρεωτικότητας που επιβάλλεται με τρόπο αυταρχικό και απόλυτο. ∆εν είμαστε αριθμοί. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι θέσεις αυτές της πρώην προέδρου των Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών αγγίζουν ένα ιδιαίτερα συντηρητικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο βρίσκεται στην Ελληνική Λύση, στη Νίκη, στη Φωνή Λογικής αλλά και στην ΝΔ.

Το ποσοστό των πολιτών που έχουν παρόμοιες απόψεις με την Μαρία Καρυστιανού και ψηφίζουν ΝΔ, μπορεί αναλογικά να είναι το μικρότερα από άλλα τα κόμματα της δεξιάς, το κυβερνών κόμμα ωστόσο, δεν έχει κανένα περιθώριο να χάσει έστω και μία ψήφο.

Ακόμα, αυτό που φοβούνται στην κυβέρνηση είναι η ταύτιση της Μαρίας Καρυστιανού με την εκκλησία αφού κάποιοι θεωρούν μονές του Αγίου Όρους, ή τουλάχιστον κάποιες από αυτές που χαρακτηρίζονται ως «σκληρές» και οι οποίες στο παρελθόν είχαν στηρίξει τον Δημήτρη Νατσιό, τώρα θα μετατοπιστούν στην Μαρία Καρυστιανού με ό,τι αυτό σημαίνει.

Έτσι, σχεδόν καθημερινά τα κυβερνητικά στελέχη το ένα μετά το άλλο εμφανίζονται να ασκούν σκληρή κριτική στην Μαρία Καρυστινού επιχειρώντας να την αποδομήσουν.

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζιδάκης καθημερινά σχεδόν κάνει μία δήλωση που αφορά την πρώην πρόεδρο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Πριν μερικές μέρες μάλιστα, εμφανίστηκε να ξορκίζει το κακό λέγοντας : «από τα χαρακτηριστικά του κόμματος για τα οποία διαβάζω, έχει ουσιώδεις διαφορές από τη ΝΔ. Φαίνεται να κινείται στον χώρο του λαϊκισμού… Θα έχουν να χάσουν οι κ. Βελόπουλος και η κα Κωνσταντοπούλου».

Από τους πιο σκληρούς επικριτές της είναι ο Άδωνις Γεργιάδης, ο οποίος σχολιάζοντας τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις ανέφερε ότι «άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα».

Από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι «είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικής εμπειρίας, μια προσωπικής τραγωδίας, και άλλο να χρησιμοποιεί κάποιος το συλλογικό τραύμα, το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά. Και αυτό τον διαχωρισμό δεν το κάνω μόνο για την κ. Καρυστιανού, τον κάνω γενικά», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Θάνος Πλεύρης από την πλευρά του σχολιάζοντας την επικείμενη κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο, τόνισε ότι η μετάβασή της από τον σύλλογο των θυμάτων των Τεμπών σε έναν αυτόνομο πολιτικό φορέα αλλάζει άρδην τον τρόπο αντιμετώπισής της. Ο υπουργός Μετανάστευσης ήταν αιχμηρός αναφορικά με τις εξαγγελίες της Μαρίας Καρυστιανού περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και φυλάκισης πολιτικών προσώπων. «Η Μαρία Καρυστιανού θα κρίνεται πλέον με πολιτικούς όρους. Εμείς πολιτικά θα την κρίνουμε και θέλουμε να ακούσουμε τις πολιτικές της θέσεις», ανέφερε και πρόσθεσε με νόημα ότι «στη φυλακή κόσμο βάζουν τα δικαστήρια».

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: «Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση»

Flashback από το 2021: Όταν η ευρωομάδα της ΝΔ καταψήφιζε την αναγνώριση της άμβλωσης σε ανθρώπινο δικαίωμα

Λαφαζάνης στην εξεταστική: «Καραμπινάτες» οι ποινικές ευθύνες της ΝΔ – «Καρφί» σε Τσίπρα, αναφορές Λαζαρίδη στο «Νομισματοκοπείο»