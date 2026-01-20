Λαφαζάνης στην εξεταστική: «Καραμπινάτες» οι ποινικές ευθύνες της ΝΔ – «Καρφί» σε Τσίπρα, αναφορές Λαζαρίδη στο «Νομισματοκοπείο»

Με επιθέσεις στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με ουκ ολίγες αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, κατέθεσε νωρίτερα στην Εξεταστική Επιτροπή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Σαφής ήταν η πρόθεση του εισηγητή της ΝΔ να γελοιοποιήσει τον μάρτυρα και κατά συνέπεια την τότε κυβέρνηση με αναφορές στο Νομισματοκοπείο, την Ρωσία και το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος κλήθηκε στην Επιτροπή με την ιδιότητα του πρώην υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κατά το πρώτο εξάμηνο του ’15), επιτέθηκε στους υπουργούς της ΝΔ αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, μιλώντας και για «καραμπινάτες ποινικές ευθύνες».

«Καρφιά» επιφύλαξε και για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως μεταξύ άλλων όταν ρωτήθηκε για το αν ο πρώην πρωθυπουργός είχε ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα των τεχνικών συμβούλων, για να απαντήσει πως δεν νομίζει ότι είχε ασχοληθεί, αλλά – και με φόντο μια ευρύτερη κριτική για το μνημόνιο- με ό,τι άλλο είχε ασχοληθεί «τα έκανε μούσκεμα».

Ερωτηθείς ο πρώην υπουργός για την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη επί ημερών του, υποστήριξε πως αυτή βασίστηκε στην τεχνική λύση του ‘14, και πως δεν αφορούσε βοσκότοπους χωρίς ζώα. Κατηγόρησε τις κυβερνήσεις της ΝΔ ότι εκείνες ήταν που «ασέλγησαν» πάνω στην απόφαση αυτή εις βάρος των αγροτών.

Λαζαρίδης: Θέλατε να μπείτε στο Νομισματοκοπείο, γυρεύατε λεφτά στη Ρωσία, Άγιο είχαμε!

Αντιδρώντας στα όσα είπε ο Λαφαζάνης για τις κυβερνήσεις ΝΔ, ο Μακάριος Λαζαρίδης του επιτέθηκε παραπέμποντας στο πρώτο εξάμηνο του 2015: «Παίξατε τη χώρα στα ζάρια, αντί για παραγωγική ανασυγκρότηση γυρνούσατε στη Ρωσία να βρείτε χρήματα, πάει πολύ για μας μιλάτε για βάναυση ασέλγεια πάνω στους αγρότες. Σώθηκε η χώρα, άγιο είχαμε», είπε. Κατήγγειλε επιπλέον ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν εκείνος που υπέγραψε την ΚΥΑ το ‘15 για την κατανομή των βοσκοτόπων.

«Περάσατε από το υπερυπουργείο και δεν πήρατε χαμπάρι. Δεν ξέρατε τι υπογράφατε. Αφήστε τα αυτά, κάποτε θέλατε να μπείτε στο Νομισματοκοπείο!», ανέφερε σε υψηλούς τόνους ο εισηγητής της ΝΔ.

«Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ποιο Νομισματοκοπείο; Ποιο βίντεο; Εγώ διακωμωδούσα», απάντησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης καταλογίζοντας «φθηνή δημαγωγία» στον Μακάριο Λαζαρίδη και λέγοντας πως στη Ρωσία είχε βρεθεί για τον αγωγό φυσικού αερίου. Επίσης, ως προς τη δεύτερη υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ο μάρτυρας υποστήριξε πως υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου και πως ο ίδιος δεν θα την ενέκρινε.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Με κλήτευση αναρμόδιων μαρτύρων η ΝΔ συνεχίζει μετατοπίζει το βάρος στις «διαχρονικές ευθύνες»

Πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν, μεταξύ άλλων πως η κυβερνητική πλειοψηφία εξακολουθεί να προσπαθεί να μετατοπίσει το βάρος τη συζήτηση στις «διαχρονικές παθογένειες» για να συγκαλύψει τις ευθύνες της, καλώντας μάρτυρες που είναι αναρμόδιοι και δεν έχουν ουσιαστική εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφέρρουν, ειδικότερα, τα εξής:

Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίστηκαν με την κατάθεση ακόμη ενός «κρίσιμου μάρτυρα» ο οποίος εντάσσεται στη μακρά λίστα μαρτύρων που καλούνται είτε χωρίς να είχαν στην αρμοδιότητά τους τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε χωρίς ουσιαστική εμπλοκή και γνώση αντικειμένου. Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει τις ευθύνες της, επιχειρώντας να κλείσει πρόωρα την εξέταση της περιόδου 2019–2025, δηλαδή της περιόδου κατά την οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δημιουργήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Με την κλήτευση αναρμόδιων μαρτύρων, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί για ακόμη μία φορά να μετατοπίσει τη συζήτηση στις λεγόμενες «διαχρονικές παθογένειες» του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων, αποφεύγοντας τη διερεύνηση των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και ευθυνών της τελευταίας εξαετίας διακυβέρνησής της.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, χαρακτήρισε τον τεχνικό σύμβουλο ως «γάγγραινα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι όφελος».

Αναφορικά με τη δεύτερη υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, κατέθεσε ότι αντιλήφθηκε την ύπαρξή της αρκετά χρόνια αργότερα και ότι δεν είχε ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη απόφαση. Όπως ανέφερε, η απόφαση υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό του, κ. Αποστόλου, χωρίς τη δική του έγκριση – δυνατότητα που είχε δοθεί τότε στους αναπληρωτές – και τόνισε ότι δεν θα την ενέκρινε. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα δεν είχε γνώση λόγω της αναρμοδιότητάς του.

