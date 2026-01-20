Οργή Άδωνι για το πρωτοσέλιδο της ΕφΣυν για την τραγωδία στην Ισπανία – «Αιδώς Αργείοι!»

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη για το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την εφημερίδα για «χυδαιότητα» αναφέροντας χαρακτηριστικά «Αιδώς Αργείοι, όλα έχουν ένα όριο».

Αφού σημειώνει ότι κυβερνητικά στελέχη είχαν « προσεκτική και σεβάσμια στάση» στην τραγωδία, αναφέρει ότι αυτή «παραβιάστηκε συστηματικά εδώ μέσα με ανόητα σχόλια του τύπου «εκεί δεν υπήρξε πυρόσφαιρα» ενώ εκεί η σύγκρουση δεν ήταν μετωπική ή ότι «δεν υπήρχε μπάζωμα» ενώ η ζημιά στο δίκτυο εκεί λόγω της φύσης του δυστυχήματος (πλάγια σύγκρουση) ήταν μικρή κλπ».

«Όλα αυτά τα σχόλια είχαν ένα προφανές άγχος μήπως η Κοινή Γνώμη εδώ αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι τελικά η Πολιτική εκμετάλλευση που ζήσαμε δεν έχει προηγούμενο.

Σήμερα όμως η @EFSYNTAKTON αυτό το έκανε επίσημη γραμμή της Αριστεράς και αυτό πάει πολύ. Αφήστε κύριοι ήσυχους τους νεκρούς και τις οικογένειες τους εκεί να πενθήσουν, αφήστε την τραγωδία εδώ και τους υπευθύνους να κριθούν από την Δικαιοσύνη στην Δίκη που σε λίγο επιτέλους ξεκινά. Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια όλα έχουν ένα όριο» αναφέρει ακόμη.

Παράλληλα, με αφορμή το γεγονός ότι στην Ισπανία η κυβέρνηση είναι σοσιαλιστική, κάνει λόγο για «αριστερή υποκρισία» αφού «για τους εδώ Αριστερούς φυσικά εκεί η Κυβέρνηση δεν θα φταίει» επισημαίνοντας «σκεφθείτε εάν στην Ελλάδα ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα είχε συμβεί, από μια γραμμή πρόσφατα κατασκευασμένη με 80.000.000€ κόστος που είχε τελικά ρωγμή, τί θα έλεγαν οι ίδιοι ακριβώς και τί θα ακούγαμε για τις ευθύνες του Μητσοτάκη, του Υπουργού, για την διαφθορά κλπ».

Η Ισπανία βιώνει από χθες μία τεράστια σιδηροδρομική τραγωδία, με 40 ήδη νεκρούς που δυστυχώς ενδέχεται να αυξηθούν καθώς υπάρχουν πολλοί βαριά τραυματισμένοι. Από την θλίψη μας για τους νεκρούς εκεί και από σεβασμό για τους συγγενείς των νεκρών των Τεμπών εδώ δεν κάναμε ούτε…

