Μητσοτάκης: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Έκκληση «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ» απηύθυνε την Τρίτη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ» για να προσθέσει ότι η χώρα μας «έχει αγωνιστεί για την υπεράσπιση της πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου»

Ξεκινώντας τον διάλογο μπροστά στις κάμερες ο κ. Μητσοτάκης είπε «σας φέρνω νέα ταραγμένων καιρών» καθώς, όπως είπε, «το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις» και «αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία».

«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο είναι το συμφέρον της Πατρίδας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και χαρακτήρισε «εθνική προτεραιότητα» την «ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής μας ικανότητας».

