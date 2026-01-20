search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 13:11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 10:49

Μητσοτάκης: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

20.01.2026 10:49
mitso tasoy new

Έκκληση «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ» απηύθυνε την Τρίτη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ» για να προσθέσει ότι η χώρα μας «έχει αγωνιστεί για την υπεράσπιση της πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου»

Ξεκινώντας τον διάλογο μπροστά στις κάμερες ο κ. Μητσοτάκης είπε «σας φέρνω νέα ταραγμένων καιρών» καθώς, όπως είπε, «το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις» και «αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία».

«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο είναι το συμφέρον της Πατρίδας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και χαρακτήρισε «εθνική προτεραιότητα» την «ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής μας ικανότητας».

Αγροτικό: Πού οδηγεί το… δημοσιονομικό μπλόκο στο διάλογο και τη λύση

Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Η κολλημένη βελόνα στα ποσοστά και η πίτα του Γερουλάνου

Οι δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η κατακραυγή από τον προοδευτικό χώρο και το κόμμα Τσίπρα

DENTRO_MESOLOGGI
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Πτώση τεράστιου δέντρου στον Κήπο των Ηρώων, λόγω των ισχυρών ανέμων

PERAKI NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν η ΝΔ καταψήφιζε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων το – μακρινό – 1986…

enesi-new
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Χειρουργική αντιμετώπιση ή φαρμακευτική αγωγή;

galanis_announcement_adv
ADVERTORIAL

Η Galanis Sports Data σε νέα εποχή ανάπτυξης και στρατηγικού μετασχηματισμού

mathites_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ αιτήσεων σε Πρότυπα, Πειραματικά, Ωνάσεια: Γιατί τα προτιμούν οι γονείς – Πάνω από 25.000 ενδιαφερόμενοι, τον Απρίλιο οι εξετάσεις

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

