Μητσοτάκης: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έκκληση «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ» απηύθυνε την Τρίτη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ» για να προσθέσει ότι η χώρα μας «έχει αγωνιστεί για την υπεράσπιση της πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου»
Ξεκινώντας τον διάλογο μπροστά στις κάμερες ο κ. Μητσοτάκης είπε «σας φέρνω νέα ταραγμένων καιρών» καθώς, όπως είπε, «το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις» και «αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία».
«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο είναι το συμφέρον της Πατρίδας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και χαρακτήρισε «εθνική προτεραιότητα» την «ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής μας ικανότητας».
Διαβάστε επίσης
Αγροτικό: Πού οδηγεί το… δημοσιονομικό μπλόκο στο διάλογο και τη λύση
Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Η κολλημένη βελόνα στα ποσοστά και η πίτα του Γερουλάνου
Οι δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η κατακραυγή από τον προοδευτικό χώρο και το κόμμα Τσίπρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.