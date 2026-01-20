Όταν η ΝΔ καταψήφιζε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων το – μακρινό – 1986…

Η κοινοβουλευτική συζήτηση του νομοσχεδίου για την αποποινικοποίηση της άμβλωσης ξεκίνησε στις 26 Μαΐου 1986 και ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουνίου.

Εισηγήτρια από πλευράς της τότε κυβέρνησης, του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν η Μαρία Κυπριωτάκη- Περράκη, υφυπουργες Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ως ιδρυτικό στέλεχος και μεταγενέστερη πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, η Μαρία Κυπριωτάκη – Περράκη πρωτοστάτησε σε καίριες μεταρρυθμίσεις.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας, συνέβαλε καθοριστικά στην ανατροπή του παλαιού οικογενειακού δικαίου και στην αναβάθμιση της κοινωνικής θέσης της Ελληνίδας.

Το σημαντικότερο όμως επίτευγμά της παραμένει η εισήγηση και υπεράσπιση του νόμου για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων.

Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία αποτέλεσε ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε.

Τότε λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα που καταψήφισε το νομοσχέδιο και αντέδρασε με σφοδρότητα σε αυτό , ενώ σημειώθηκαν έντονες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές.

Είναι ενδεικτικά δύο εκ διαμέτρου αντίθετης κατεύθυνσης δημοσιευματα σε Απογευματινή και Ελευθεροτυπία.

Εκτός από τους βουλευτές της ΝΔ, αντιτάχθηκαν ο Ιωάννης Ζίγδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Γλέζος, τότε πρόεδρος της ΕΔΑ και συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ, όπως και ο Νίκος Ψαρουδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ ως πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ακόμα και ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης αντιτάχθηκε στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων, επικαλούμενος «εθνικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα εξ ανατολών».

Πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ενώ τα θεωρεία της Βουλής γέμισαν με φεμινίστριες που υποστήριζαν το νομοσχέδιο.

Οι αντιδράσεις στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και οι απαντήσεις

Ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς, πρώην υπουργες και πρωτοκλασσάτο τότε στέλεχος της ΝΔ υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο θίγει ανεπανόρθωτα την ιδέα του Έθνους που επιβίωσε χάρη στην Εκκλησία.

Διερωτήθηκε γιατί επιτρέπεται χωρίς σοβαρό λόγο ο φόνος εμβρύων κάτω από τρεις μήνες με μόνη την απόφαση της εγκύου, χαρακτηρίζοντας αυτή τη νοοτροπία δικτατορική. Κατέληξε ρωτώντας γιατί η κυβέρνηση δεν νομιμοποιεί και τις κλοπές, τους βιασμούς και τα ναρκωτικά.

Η Μαρία Κυπριωτάκη – Περράκη, απάντησε σε όσους υποστήριζαν υποκριτικά ότι οι αμβλώσεις επιδεινώνουν το δημογραφικό πρόβλημα, ρωτώντας τους γιατί δεν κάνουν περισσότερα παιδιά.

Ο τότε Υπουργός Υγείας Γιώργος Γεννηματάς απάντησε με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, τονίζοντας ότι οι αμβλώσεις αποτελούν τον συνηθέστερο λόγο θανάτου γυναικών, με τα ποσοστά να εκτοξεύονται όταν γίνονται παράνομα. Υπογράμμισε ότι μόνο στο 9% της υφηλίου απαγορεύονται οι αμβλώσεις και ότι το έμβρυο αποκτά ανθρώπινη ζωή μόνο μετά το δεύτερο ήμισυ της κύησης.

