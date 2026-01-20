Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για το «όχι» ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Με τις ψήφους της ΝΔ πέρασε η απόφαση να μην κληθούν νέοι μάρτυρες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κόντρα στο σχετικό αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης, η οποία κατήγγειλε σε υψηλούς τόνους την κυβερνητική παράταξη για νέα απόπειρα συγκάλυψης.

Κατά τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, μετά από συνολικώς 66 μάρτυρες, 42 συνεδριάσεις και 300 ώρες εργασιών, οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και αναδείχθηκε το διακομματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση αυτό το σκεπτικό, απέρριψε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και την κλήση του πρωθυπουργού, ενώ ενημέρωσε πως η πλειοψηφία αποσύρει την πρότασή της για κλήση συγκεκριμένων μαρτύρων που αφορούν την παλαιότερη περίοδο.

Μάλιστα, υποστήριξε πως «η χθεσινή κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο σκάνδαλο” και “γαλάζιες ακρίδες”».

ΠΑΣΟΚ: Οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης

Για «οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης» έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον εμπλουτισμό της λίστας μαρτύρων από την περίοδο της ΝΔ. «Γιατί να εξετάσουμε τους Σκανδαλίδη και Τζουμάκα που υπήρξαν υπουργοί το προηγούμενο αιώνα και όχι τους Γ.Γ. του υπουργείου την περίοδο που στήνονταν η εγκληματική οργάνωση;» διερωτήθηκε. Ως εκ τούτου ζήτησε να κληθούν ακόμη, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και σειρά στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για «προφάσεις εν αμαρτίαις» της ΝΔ, η οποία αρνείται να καλέσει ουσιώδεις μάρτυρες, μίλησε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ κατήγγειλε σκοπιμότητα για τη διάχυση πολιτικών ευθυνών.

Κωνσταντοπούλου κατά Λαζαρίδη: Τον αποκάλεσε «γυμνοσάλιαγκα»

«Λυσσάτε να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες, πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να κλείσει η εξεταστική» κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας την κλήση του πρωθυπουργού, του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και σειράς «γαλάζιων» βουλευτών και υπουργών, αλλά και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Αυγενάκη και Βορίδη με κρίσιμους μάρτυρες. Επιπλέον, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αιτήθηκε μάλιστα να καταθέσει η αντιπρόεδρος της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα, καθώς και η κόρη του «Χασάπη».

Ακολούθησε ένταση με το προεδρείο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταφέρεται κατά του προέδρου Ανδρέα Νικολακόπουλου: «Τραμπουκίζετε, αυτογελοιοποιείστε. Απολαύστε την εξουσία του προεδρίσκου, στην επόμενη Βουλή δεν θα είστε». «Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Σας ανεχόμαστε και μας προσβάλλετε κιόλας», αντέτεινε ο πρόεδρος. Η ίδια επιτέθηκε εκ νέου στον Μακάριο Λαζαρίδη, αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα», με τον πρόεδρο να διακόπτει τη συνεδρίαση και να προειδοποιεί για λήψη μέτρων εις βάρος της.

Η ώρα του Λαφαζάνη

Μετά τη σύγκρουση για τη λίστα μαρτύρων, αυτή την ώρα καταθέτει στην επιτροπή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 18.7.2015).

Αποστολάκη: «Ό,τι ακριβώς έκαναν και στα Τέμπη»

Σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής, η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ό,τι ακριβώς έκαναν και στα Τέμπη, με εντολή Μαξίμου αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες και καλούν υπουργούς Γεωργίας του προηγούμενου αιώνα. Δεν είναι μόνο φαύλοι είναι και αμετανόητοι.»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν είναι δυνατόν να γίνει με παλιά υλικά η εξυγίανση που, με την μεταφορά των υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ, οι ίδιοι οι υπάλληλοι λένε θα ότι θα διαχειριστούν, απάντησε:

«Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πυρήνα του σκανδάλου, αναρτώντας πλαστά Ε9 και πλαστά μισθωτήρια. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα εχέγγυο ότι θα μπορέσει σήμερα να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο. Πέραν αυτών χρειάστηκε το σημερινό τελεσίγραφο, ούτως ώστε μετά από 13 ολόκληρες μέρες να προσκομίσουν στην εξεταστική επιτροπή το έγγραφο παραίτησης των Ορκωτών Λογιστών που μιλάει για ενδεχόμενο κίνδυνο απάτης μετά την απόκρυψη στοιχείων που ζητούσαν και δεν τους δίνονταν».

Κόκκαλης: Αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες για να συσκοτίσουν το «γαλάζιο» σκάνδαλο

«Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο στη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος αλλά και τη νομιμοποίησή της μέσω των ζώων. Γεγονός για το οποίο δεν μιλάει κανείς» δήλωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης, στο περιστύλιο της Βουλής.

Σήμερα, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να δεχθεί μάρτυρες, όπως τον κ. Κοντό, τον κ. Τζουμάκα, τον κ. Σκανδαλίδη. Και όχι ουσιαστικούς μάρτυρες οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο και γνωρίζουν την περίοδο 2019 – 2025.

Τους καταγγέλλουμε. Η αλήθεια θα βγει στο φως. Το σκάνδαλο είχε διάρκεια από το 2019 έως το 2025.

Αυτό που χρειαζόταν ο πρωτογενής τομέας ήταν ένας ΟΠΕΚΕΠΕ δημόσιος, ενισχυμένος με προσλήψεις προσωπικού και απεξάρτηση από τους Τεχνικούς Συμβούλους. Αντί για αυτό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον υπήγαγε στην ΑΑΔΕ».

