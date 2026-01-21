search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 17:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 16:44

Την Πέμπτη στο Νταβός ο Μητσοτάκης – Η Ευρώπη δεν υπογράφει το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, εξαίρεση ο Όρμπαν

21.01.2026 16:44
maximou_mitsotakis

Αύριο, Πέμπτη αναμένεται να μεταβεί στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς παρέμεινε σήμερα στην Αθήνα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν να γίνει το ταξίδι του ούτε αύριο, τότε θα πάει απευθείας στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι να μην υπογράψει η Ελλάδα και οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από την Ουγγαρία του Βίκτωρ Ορμπαν, για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης που στήνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ και συντονίζεται με εταίρους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώσει την τελική της στάση.

Διαβάστε επίσης:

Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

razzies_2101_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποτυχίες του Χόλιγουντ – Από τη «Χιονάτη» μέχρι τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (video)

xania-45xronos-1-2
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

chery-automobile_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Η κινεζική μάρκα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Όχι» στη Διακομματική Μητσοτάκη, διάλογος ουσίας για μια Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 17:34
tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

razzies_2101_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποτυχίες του Χόλιγουντ – Από τη «Χιονάτη» μέχρι τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (video)

xania-45xronos-1-2
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

1 / 3