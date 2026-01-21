Την Πέμπτη στο Νταβός ο Μητσοτάκης – Η Ευρώπη δεν υπογράφει το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, εξαίρεση ο Όρμπαν

Αύριο, Πέμπτη αναμένεται να μεταβεί στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς παρέμεινε σήμερα στην Αθήνα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν να γίνει το ταξίδι του ούτε αύριο, τότε θα πάει απευθείας στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι να μην υπογράψει η Ελλάδα και οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από την Ουγγαρία του Βίκτωρ Ορμπαν, για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης που στήνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ και συντονίζεται με εταίρους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώσει την τελική της στάση.

