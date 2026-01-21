Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

Την πρόταση τα προοδευτικά κόμματα να καταθέσουν από κοινού ένα σχέδιο νόμου για ένα Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη συζήτηση στη Βουλή για την Διακομματική Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία.

Ξεκινώντας την ομιλία του σε υψηλούς τόνους, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως «είναι ντροπή και προσβολή η απουσία Μητσοτάκη. Προκάλεσε μια συζήτηση, την προγραμματίσατε εσείς, ενώ ξέρατε τις διεθνείς υποχρεώσεις και τώρα έρχεστε να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι το έβαλε στα πόδια». «Δεν αντέχει τις ευθύνες του» τόνισε, συμπληρώνοντας «δε λογαριάζει, δε σέβεται τη Βουλή, δεν αντέχει και καμία συζήτηση για τις δικές του ευθύνες, αυτός είναι, τόσος είναι».

Πρόσθεσε πως «μετά από 50 μέρες κινητοποιήσεων των αγροτών» κι ενώ η χώρα συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «ο κ. Μητσοτάκης, για να καλύψει τις ευθύνες του έρχεται και συστήνει μια επιτροπή περιορισμένης ευθύνης, μια Ε.Π.Ε.».

Ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνέχεια παρέπεμψε στην πρότασή του για τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής που ο ΣΥΡΙΖΑ επανακατέθεσε σήμερα, εγκαλώντας τον πρόεδρο της Βουλής, «δεν περίμενα από το ΠτΒ να απορρίψει την πρότασή μας με διαδικαστικά τερτίπια», είπε, «θέλουμε απαντήσεις, από την κυβέρνηση γιατί δεν θέλει και από τα υπόλοιπα κόμματα πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε».

Απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημείωσε πως «πρέπει να υποστηρίξουμε τη χώρα να διαπραγματευθεί τη νέα ΚΑΠ γιατί εσείς τα κάνατε ρόϊδο».

Και προχωρώντας στο δια ταύτα, είπε: «Ακούσαμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ένα διάλογο που περιλαμβάνει και μια μορφή Εθνικού Συμβουλίου.

Πρέπει τα προοδευτικά κόμματα να αναλάβουμε την πρωτοβουλία πίσω από τα διαδικαστικά τερτίπια του κ. Κακλαμάνη να καταθέσουμε από κοινού ένα σχέδιο νόμου για ένα σχέδιο νόμου για ένα Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει δημόσια και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, να συνταχθεί από κοινού με τα προοδευτικά κόμματα ένα σχέδιο νόμου για ένα συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που θα μας βγάζει από τα αδιέξοδα που μας οδήγησε ο κ. Μητσοτάκης και το υπουργικό συμβούλιο».

Ανάφερε δε πως «και για τα ζητήματα του αγροτικού τομέα και για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο και να προχωρήσει η κάθαρση στα μεγάλα σκάνδαλα».

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα πλάνα από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

Αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου καταθέτει η Συρεγγέλα: «Επιμένει να με συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου» λέει η πρώην γραμματέας της ΝΔ

Κυβέρνηση σε περίσκεψη: Οι πειρασμοί για πρόωρες εκλογές με τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου στο τραπέζι