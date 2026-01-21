search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 13:09

Αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου καταθέτει η Συρεγγέλα: «Επιμένει να με συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου» λέει η πρώην γραμματέας της ΝΔ

21.01.2026 13:09
syreggela

Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητάς της κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρει η κ. Συρεγγέλα, η κατάθεση της αγωγής ήταν «μονόδρομος», καθώς, σύμφωνα με την ίδια, η κ. Κωνσταντοπούλου επιμένει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργάτιδά της.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι έχει διαψεύσει επανειλημμένως τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Παράλληλα, η κ. Συρεγγέλα καταγγέλλει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει χρησιμοποιήσει, σε βάρος της, επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς, αναφέροντας πως έχει σχέση με κακοποιά στοιχεία.

Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι η πολιτική διαφωνία είναι «θεμιτή και επιθυμητή», υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας.

Τέλος, η κ. Συρεγγέλα γνωστοποιεί ότι, σε περίπτωση που επιδικαστεί αποζημίωση, το χρηματικό ποσό θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.

Διαβάστε επίσης

Διακομματική για τον πρωτογενή τομέα: «Όχι» από ΝΔ στο αίτημα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να μπουν οι προτάσεις τους σε ψηφοφορία

Νέα Αριστερά: Υπέρ της αυτόνομης πορείας η Νεολαία – Σκληρή κριτική σε Χαρίτση και… «καρφιά» για Τσίπρα

Η Τζάκρη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με την Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kostas-Tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

doukas_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

pierrakakis_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα πλάνα από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 15:24
Kostas-Tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

doukas_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

1 / 3