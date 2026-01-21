Αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου καταθέτει η Συρεγγέλα: «Επιμένει να με συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου» λέει η πρώην γραμματέας της ΝΔ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητάς της κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Όπως αναφέρει η κ. Συρεγγέλα, η κατάθεση της αγωγής ήταν «μονόδρομος», καθώς, σύμφωνα με την ίδια, η κ. Κωνσταντοπούλου επιμένει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργάτιδά της.
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι έχει διαψεύσει επανειλημμένως τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.
Παράλληλα, η κ. Συρεγγέλα καταγγέλλει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει χρησιμοποιήσει, σε βάρος της, επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς, αναφέροντας πως έχει σχέση με κακοποιά στοιχεία.
Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι η πολιτική διαφωνία είναι «θεμιτή και επιθυμητή», υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας.
Τέλος, η κ. Συρεγγέλα γνωστοποιεί ότι, σε περίπτωση που επιδικαστεί αποζημίωση, το χρηματικό ποσό θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.
